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Марин Петков си изкара жълт картон, а Ал-Таавон отнесе три гола и остана без победа

  • 12 окт 2026 | 05:49
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Марин Петков си изкара жълт картон, а Ал-Таавон отнесе три гола и остана без победа

Българинът Марин Петков започна като титуляр за клубния си Ал-Таавон при тежкото поражение с 0:3 в гостуването на Ал-Шабаб от осмия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Националът получи жълт картон в 49-ата минута, а отборът му не успя да се възползва от численото си преимущество през по-голямата част от срещата.

Така Ал-Таавон продължава да няма победа през сезона и остана на предпоследното място във временното класиране с едва три точки от осем мача. Промяната на треньорския пост също не донесе желания ефект, като това бе първият двубой на сръбския наставник Вук Рашович начело на отбора след раздялата с неговия сънародник Жарко Лазетич.

Иначе домакините поведоха още в 18-ата минута чрез Абдула Матук, но след това сами си създадоха сериозни главоболия. В 32-рата минута Али Ал-Булаихи получи директен червен картон и остави Ал-Шабаб с човек по-малко.

Това обаче не попречи на тима от Рияд да удвои преднината си още преди почивката. В шестата минута на добавеното време Рикардо Матиас се разписа за 2:0 и направи задачата на Петков и компания още по-трудна.

След почивката гостите така и не намериха път към гола, а в 85-ата минута Яник Караско оформи крайния резултат след подаване на Матиас. Българинът отправи четири удара, един от които в рамките на вратата, но и това не помогна на Ал-Таавон да избегне новото поражение.

Сега за отбора на Марин Петков предстои домакинство на Ал-Раян във втория турнир на Азиатската Шампионска лига на 14 октомври (сряда), а три дни по-късно следва шампионатно гостуване на Ал-Дирия.

СНИМКА: نادي التعاون السعودي// TWITTER

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