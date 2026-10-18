Марин Петков направи дузпа, но Дарвин Нунес я пропусна

Българският национал Марин Петков игра цял мач за Ал-Таавон при гостуването на Ал-Дирия от 9-ия кръг на първенството в Саудитска Арабия. Юношата на Левски имаше малшанса да извърши нарушение за дузпа в края на двубоя, но звездата на домакините Дарвин Нунес я пропусна и срещата завърши без победител - 1:1.

Точката може да се приеме като успех за Ал-Таавон, но отборът продължава да няма победа през сезона и се намира на предпоследното 17-о място в класирането с 4 точки. Новакът Ал-Дирия е в горната половина на таблицата с актив от 12 точки, а лидер е Ал-Кадисия с 22.

Преди почивката положения имаше и пред двете врати, а гостите дори уцелиха греда. Ал-Дирия поведе в 50-ата минута след перфектен извеждащ пас на Оскар Родригес и гол на Клейтън Дианди. След това обаче Ал-Таавон взе инициативата в търсене на изравнителен гол.

Марин Петков се отличи с чудесен пробив по левия фланг в 60-ата минута, но Абдерразак Хамдалах не можа да изравни. Малко по-късно 35-годишният ветеран коригира мерника си и засече в мрежата центриране на Мохамед Ал Кувайкиби. С това попадение нападателят подобри рекорда в историята на СПЛ за най-много голове и асистенции - общо 184.

🇲🇦 Al Taawoun's Abderrazak Hamdallah breaks the record for most goal contributions of all-time in the Roshn Saudi League - 184 G/A 🔝 https://t.co/oJ3YhA4xx0 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 17, 2026

Десетина минути преди края Марин Петков докосна топката с ръка в наказателното поле на Ал-Таавон и домакините получиха дузпа. С изпълнението се нагърби Дарвин Нунес, който обаче не успя да преодолее стража Майлсон Тенорио.

В следващия кръг Ал-Таавон ще посрещне водача Ал-Кадисия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google