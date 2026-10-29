Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

Българският национал Марин Петков беше титуляр при победата на Ал-Таавон с 2:0 като гост на йорданския Ал-Файсали в среща от третия кръг на груповата фаза на Азиатската Шампионска лига 2. Бившият футболист на Левски получи една от високите оценки в състава на саудитския тим, който затвърди лидерската си позиция в група „С“.

Петков започна двубоя на стадион „Аман Интернешънъл“ сред титулярите на треньора Вук Рашович. Българинът действаше като ляв халф, а отборът му не успя да вземе аванс до почивката, въпреки превъзходството си. Домакините оказаха сериозна съпротива през първото полувреме, като дори имаха повече удари към вратата.

Решителният момент настъпи в 52-рата минута, когато резервата Парфе Гиягон, появил се на терена в началото на второто полувреме, даде преднина на Ал-Таавон. В 77-ата минута Фарес Ал-Гамди отбеляза второто попадение за гостите и на практика реши изхода на срещата.

С успеха Ал-Таавон събра 7 точки от първите си три мача и остана начело в група „С“. На второ място е катарският Ал-Раян с 6 точки след победа с 4:1 над оманския Ал-Нахда, докато Ал-Файсали е трети с 3 точки.

За саудитския отбор това беше втори пореден успех в турнира след победата с 2:1 над Ал-Раян. В първия кръг Ал-Таавон завърши 1:1 като гост на Ал-Нахда.



В следващия си мач от надпреварата тимът на Марин Петков ще приеме Ал-Файсали в Саудитска Арабия на 4 ноември.

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