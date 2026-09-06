Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Отборът на Роналдо с първа грешка през сезона в Саудитска Арабия, Петков и Ал-Таавон останаха без победа

Отборът на Роналдо с първа грешка през сезона в Саудитска Арабия, Петков и Ал-Таавон останаха без победа

  • 6 сеп 2026 | 02:23
  • 253
  • 0
Отборът на Роналдо с първа грешка през сезона в Саудитска Арабия, Петков и Ал-Таавон останаха без победа

Кристиано Роналдо и Ал-Насър допуснаха първо поражение от началото на сезона в СПЛ на Саудитска Арабия, след като шампионите загубиха с 1:2 от тима на Ал-Итихад в среща от 5-ия кръг на шампионата. Така момчетата на Анге Постекоглу останаха на второ място с 4 победи и 1 загуба, докато лидер е Ал-Хилал.

Джордж Иленикена (4', 22’) вкара и двете попадения за Ал-Итихад, а почетния гол за шампионите реализира Анжело Габриел (36’). Роналдо бе титуляр, като в двубоя игра и другата голяма звезда на отбора Жоао Феликс, но нито един от двамата не направи необходимото, за да бъде избегнато поражението.

Иначе в друг мач тази вечер Ал-Таавон с Марин Петков в състава си, който бе титуляр и изигра пълни 90 минути, стигна до нулево равенство срещу Ал-Фатех. Петков и компания все още нямат успех и след пет мача са на 13-то място с три равенства и две загуби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Вила взе първа точка, но продължава да е без победа

Вила взе първа точка, но продължава да е без победа

  • 5 сеп 2026 | 21:25
  • 1195
  • 1
Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

  • 5 сеп 2026 | 21:24
  • 17155
  • 24
Неймар с нова контузия

Неймар с нова контузия

  • 5 сеп 2026 | 20:49
  • 804
  • 2
Късмет за Байерн и "български" сблъсък за Купата на Германия

Късмет за Байерн и "български" сблъсък за Купата на Германия

  • 5 сеп 2026 | 20:12
  • 912
  • 0
Лийдс се размина с победата в Брайтън

Лийдс се размина с победата в Брайтън

  • 5 сеп 2026 | 20:12
  • 994
  • 0
Билбао се разправи с Атлетико за едно полувреме

Билбао се разправи с Атлетико за едно полувреме

  • 5 сеп 2026 | 19:47
  • 7754
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

  • 5 сеп 2026 | 23:10
  • 76174
  • 379
ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 102181
  • 410
Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

  • 5 сеп 2026 | 23:43
  • 4850
  • 7
Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
  • 25329
  • 119
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 31600
  • 43
Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

  • 5 сеп 2026 | 21:24
  • 17155
  • 24