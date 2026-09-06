Отборът на Роналдо с първа грешка през сезона в Саудитска Арабия, Петков и Ал-Таавон останаха без победа

Кристиано Роналдо и Ал-Насър допуснаха първо поражение от началото на сезона в СПЛ на Саудитска Арабия, след като шампионите загубиха с 1:2 от тима на Ал-Итихад в среща от 5-ия кръг на шампионата. Така момчетата на Анге Постекоглу останаха на второ място с 4 победи и 1 загуба, докато лидер е Ал-Хилал.

Джордж Иленикена (4', 22’) вкара и двете попадения за Ал-Итихад, а почетния гол за шампионите реализира Анжело Габриел (36’). Роналдо бе титуляр, като в двубоя игра и другата голяма звезда на отбора Жоао Феликс, но нито един от двамата не направи необходимото, за да бъде избегнато поражението.

Иначе в друг мач тази вечер Ал-Таавон с Марин Петков в състава си, който бе титуляр и изигра пълни 90 минути, стигна до нулево равенство срещу Ал-Фатех. Петков и компания все още нямат успех и след пет мача са на 13-то място с три равенства и две загуби.

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