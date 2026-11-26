Божинов се контузи при реми на Пиза

Българският национал Росен Божинов се контузи при ремито 1:1 на неговия отбор Пиза с гостуващия Модена от междинния 13-и кръг на Серия "Б".

Родният защитник стартира като титуляр, но беше принудително заменен от Антонио Карачоло още в 21-вата минута заради травма в коляното. „Нерадзурите“ успяха да поведат в резултата в 47-ата минута чрез гол на Томазо Марас, но техният съперник успя да стигне до равенството благодарение на попадение на Алесандро Бианко в 64-тата минута.

Така Модена удължи серията си до шест мача без загуба, като остава твърдо на второто място в класирането със своите 27 точки. Пиза пък заема седмата позиция с актив от 20 пункта, като тимът не е загубил нито един от последните си три двубоя.

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Снимки: Imago