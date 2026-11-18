Основен футболист на Астън вила преподписа

Халфът Амаду Онана продължи договора си с английския футболен клуб Астън Вила, съобщават бирмингамци. Той се присъедини към отбора с трансфер от Евертън през 2024 г. и до момента е изиграл над 70 мача, в които е вкарал седем гола.

„В момента Амаду се възстановява от контузия, но той продължава да бъде много важен футболист за Унай Емери и за стремежите на отбора да бъде конкурентен както на домашната сцена, така и в европейските турнири“, пишат от Астън Вила в социалните мрежи. Онана, оценяван на около 40 милиона евро, има 33 мача и един гол за националния отбор на Белгия.

To many more, with this man 🤩 https://t.co/JZg7JPvoy8 — Aston Villa (@AstonVilla) November 18, 2026

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Снимки: Gettyimages