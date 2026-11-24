Още един бивш директор в Левски поема към Ботев

Бившият маркетинг директор на Левски Виктор Викторов ще продължи професионалния си път в Ботев (Пловдив), научи Sportal.bg. Той напусна „сините“ преди ден, след като обяви решението си да подаде оставка след близо четири години работа на „Герена“.

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Очаква се Викторов да се присъедини към новия управленски екип на „канарчетата“, който ще бъде сформиран около бизнесмена Мило Борисов. Както вече стана ясно, Борисов се очаква официално да встъпи в длъжност и да поеме управлението и издръжката на пловдивския клуб.

В Ботев се очаква да пристигнат и други добре познати имена от Левски. Става въпрос за бившия главен скаут на столичани Красимир Петров и неговия колега Георги Коруджиев. Двамата вече обявиха раздялата си със „сините“, а преди това бяха свързвани с преминаване на „Колежа“.

Така в Пловдив може да се събере сериозна група от бивши служители на Левски, които имат отношение към изграждането на шампионския състав на столичани. Петров и Коруджиев бяха сред хората, работили по привличането на редица от чуждестранните попълнения на „сините“ през последните сезони, а Викторов отговаряше за маркетинга в клуба.

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