Беершот продължи победната си серия

Беершот постигна девета поредна победа във второто ниво на белгийския футбол, след като разгроми с 5:1 втория отбор на Генк в среща от 11-ия кръг. Тимът от Антверпен продължава убедителното си представяне и затвърди лидерската си позиция в класирането. Едисон Йорданов беше в групата за двубоя, но не се появи в игра.

Домакините започнаха по-активно и създадоха няколко опасни положения. Попадение на Брайън Плат беше отменено заради засада след намеса на ВАР, но натискът на Беершот даде резултат, когато японецът Генки Харагучи се разписа с красив удар извън наказателното поле. Малко преди почивката Арнолд Вула удвои преднината с глава след центриране на Денис Гямфи. Това беше десетото попадение за нападателя от началото на първенството.

След подновяването на играта Анас Хадж Мохамед направи резултата 3:0, възползвайки се от добро подаване на Сем Аудор. Гостите намалиха след автогол на Бас ван ден Ейнден, но Беершот не допусна интрига. В заключителните минути Вула се разписа за втори път, а Тошио Лейк оформи крайното 5:1 след асистенция на Д'Маржио Райт-Филипс.

С успеха отборът на Мохамед Месуди събра 30 точки от 11 мача и продължава да оглавява класирането. Втори е Дендер с 20 точки, а на трето място е Ойпен с 19.

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