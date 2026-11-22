Джаспър изгледа от пейката победа на Стандард

Стандард (Лиеж) постигна важна победа с 2:1 при гостуването си на Ломел в среща от 12-ия кръг на белгийското първенство. Българският нападател Силвестър Джаспър остана сред резервите на "червените", които стигнаха до трите точки след два гола на Денис Екерт-Айенса и Аднан Абид.

Отборът на Венсан Еврар започна отлично и поведе още в 5-ата минута. Абид центрира от фланга, топката рикошира в защитник на домакините и достигна до Екерт-Айенса, който се възползва от възможността и откри резултата. Ломел опита да отговори, но до почивката не успя да преодолее защитата на гостите.

В 56-ата минута Абид беше изведен зад отбраната, преодоля вратаря Матиас Пиклак и изпрати топката в мрежата за 2:0. Гостите имаха възможности да решат окончателно двубоя, като още едно попадение на Абид беше отменено заради засада.

В заключителните минути обаче срещата придоби драматичен характер. Защитникът Ибрахим Карамоко извърши нарушение срещу Дон-Анджело Конаду в наказателното поле и получи червен картон. Потърпевшият изпълни успешно отсъдената дузпа в третата минута на добавеното време и намали на 1:2.

Поражението сложи край на серията на Ломел от пет поредни шампионатни срещи без загуба. Тимът е 8-и в класирането с 16 точки, а Стандард има 18 и заема 7-а позиция.

В друг от неделните мачове Андерлехт постигна трудна домакинска победа с 1:0 над Льовен. Брюкселският гранд изпитваше сериозни затруднения, но в 86-ата минута Адриано Бертачини реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Евоуд Плетинкс. Решението на съдията предизвика спорове, но попадението се оказа достатъчно за успеха.

Роял Юнион СЖ също спечели минимално, след като надделя с 1:0 при гостуването си на Кортрийк. Единствения гол отбеляза Алесио Патрис в 84-тата минута, а победата позволи на столичани да се върнат на върха в класирането, измествайки Брюж.

Изненада поднесе Беверен, който победи с 1:0 Гент и се отдалечи от дъното на таблицата.

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Снимки: Imago