Ещрела продължава за Купата на Португалия без Чернев, Бенфика елиминира носителя на трофея

Ещрела Амадора се класира за осминафиналите на Купата на Португалия след домакинска победа с 1:0 над втородивизионния Портимонензе. Българският защитник Атанас Чернев не попадна в групата на домакините за двубоя.

Единственото попадение на стадион „Жозе Гомеш“ отбеляза румънският национал Янис Стойка в 62-рата минута. Крилото се възползва от избита топка след ъглов удар и с великолепен изстрел я изпрати в горния ъгъл на вратата.

Срещата беше сравнително равностойна, като гостите също имаха своите възможности. Още през първото полувреме Тауан Лара уцели гредата, а в заключителните минути Портимонензе беше близо до изравняването. Вратарят Лео Линк направи няколко важни спасявания, а в добавеното време Уелинтон Жуниор отново разтресе гредата.

Ещрела все пак удържа преднината си и прекъсна серията от три поредни поражения във всички турнири. В следващия кръг отборът на Чернев ще гостува на Фелгейраш, който елиминира елитния Ещорил.

В друг двубой Бенфика победи с 3:1 втородивизионния Торензе, който е действащият носител на Купата на Португалия. Джон Дуран откри резултата в 30-ата минута, но Муса Драме изравни пет минути след почивката. Джанлука Престиани отново изведе лисабонския гранд напред в 64-тата минута, а Якуб Камински оформи крайното 3:1 в 85-ата.

На осминафиналите Бенфика ще приеме Тондела. За тази фаза се класира и Униао Лейрия на Борислав Рупанов, който продължава да севъзстановява от травма.

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Снимки: Imago