Йоана Илиева в “Гостът на Sportal.bg”

Най-добрата българска фехтовачка Йоана Илиева прави много силен сезон. Тя спечели сребърен медал от турнира за Световната купа в Оран Алжир в средата на октомври, а със силното си представяне в останалите състезания Илиева достигна до второ място в световната ранглиста при жените на сабя.

През тази година Илиева има още сребро от надпреварата за СК в Ташкент през март, както и бронз от турнира Гран при Инчон в Южна Корея през май. С отбора на България тя зае шесто място от състезанието за СК в Кайро преди месец. Само преди три дни Илиева спечели поредната си държавна титла. Следващите месеци ще бъдат много важни за Йоана, тъй като през април стартира разпределението на олимпийските квоти.

Йоана Илиева ще бъде специален участник в "Гостът на Sportal.bg", който започва на живо в 15,30 часа.

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