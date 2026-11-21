Пестелива победа за Галатасарай, Фенербахче отново се провали

Галатасарай увеличи преднината си пред големия си съперник Фенербахче след днешните срещи от 12-ия кръг на турската Суперлига. „Жълто-червените“ победиха Самсунспор с 2:1, докато "фенерите" се добраха до равенство 2:2 при гостуването си на Коджаелиспор с гол в добавеното време.

Галатасарай започна отлично двубоя срещу Самсунспор и поведе още в 4-тата минута. Лукас Торейра се разписа отблизо след изпълнение на свободен удар и отклоняване на топката от Вилфрид Синго. В 14-ата минута гостите изпратиха топката в мрежата, но попадението не бе зачетено заради засада. До почивката Самсунспор създаде още няколко опасности, но вратарят Угурджан Чакър запази преднината на домакините.

В 53-тата минута Юнус Акгюн удвои аванса на Галатасарай след подаване на Габриел Сара, прехвърляйки технично вратаря Билал Баязит. Само четири минути по-късно Мохамед Байо върна интригата, намалявайки на 1:2. В края Самсунспор потърси изравняването, но Галатасарай удържа победата. След последния съдийски сигнал треньорът на домакините Окан Бурук получи червен картон.

Успехът бе шести пореден за Галатасарай в първенството, а отборът увеличи актива си на 31 точки. Освен това истанбулският гранд продължи серията си от 42 поредни домакински мача без поражение.

Няколко часа по-късно Фенербахче преживя далеч по-трудна вечер при гостуването си на Коджаелиспор. След нулево първо полувреме Милан Шкриняр откри резултата в 61-вата минута. Словашкият защитник се разписа с удар от наказателното поле след центриране от свободен удар на Ирфан Кахведжи. Домакините обаче стигнаха до пълен обрат в рамките на пет минути. В 71-вата Беркан Кутлу изравни от дузпа, отсъдена след намесата на ВАР за игра с ръка на Нелсон Семедо.

В 76-ата минута Матей Маглица направи резултата 2:1 с прекрасно изпълнение на пряк свободен удар, при което топката премина под стената. Фенербахче избегна поражението в третата минута на добавеното време. Керем Актюркоглу центрира от корнер, а Мейсън Грийнууд се разписа с глава за крайното 2:2.

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