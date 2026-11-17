Емилиано Мартинес се завръща в игра

Титулярният страж на Аржентина Емилиано Мартинес е напълно възстановен и ще вземе участие в предстоящия приятелски мач срещу тима на Коста Рика. Новината бе обявена официално от селекционера на световните шампиони Лионел Скалони.

Опитният 34-годишен вратар претърпя хирургическа интервенция заради счупена челюст. Тежката травма бе получена при сблъсък със защитника на Евертън Джарад Брантуейт по време на октомврийския двубой от Премиър лийг, спечелен от Челси с 2:0.

Мартинес поднови тренировъчен процес с лондонския клуб по-рано през месеца и веднага получи повиквателна от Скалони, макар все още да няма официални минути в игра след сблъсъка с „карамелите“. Той остана извън терена и при поражението на „гаучосите“ с 1:2 срещу Уругвай в петък.

„Емилиано ще играе и ще застане под рамката на вратата“, увери Скалони пред представителите на медиите. „Възможно е да беше готов още за миналия двубой, но сметнахме, че е излишен риск. Гласувахме доверие на Джеро (Джеронимо Рули), Хуан (Мусо) и Санти (Сантяго Белтран), за да му осигурим необходимото спокойствие. Тези допълнителни три дни се оказаха най-разумният ход в създалата се ситуация.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages