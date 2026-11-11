Астън Вила удължи договора на още един защитник

Нидерланският национал Ян Маатсен удължи договора си с Астън Вила, обявиха от клуба. Защитникът се обвърза с английския тим до лятото на 2032 година, след като предишното споразумение беше до 2030 г.
Астън Вила водеше преговори с Маатсен и неговите представители още от август и в крайна сметка страните са постигнали съгласие за дългосрочен договор за нидерландеца. Клубът от Бирмингам го привлече Борусия (Дортмунд) през 2024 година срещу сумата от 45 милиона евро. Наскоро защитникът записа своя мач номер 100 за победителя в Лига Европа за миналия сезон.
Астън Вила удължи договора на Линдельоф
"На 24 години Маатсен продължава да се развива като един от най-големите футболни таланти и играе ключова роля в успехите на Вила - както в местните турнири, така и в Европа“, написаха от Астън Вила.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago