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Астън Вила удължи договора на Линдельоф

  • 10 ное 2026 | 12:42
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Астън Вила удължи договора на Линдельоф

Защитникът на Астън Вила Виктор Линдельоф официално удължи договора си с клуба, след като бе активирана клаузата в контракта му, обвързваща го с бирмингамци до 2028 година.

Шведският национал се присъедини към състава като свободен агент през лятото на 2025 година, когато парафира за две години с опция за допълнителни 12 месеца.

Линдельоф се превърна в една от най-важните фигури в отбора от началото на сезона, заемайки отлично позицията отдясно в центъра на защитата след трансфера на Езри Конса в Арсенал. За негов заместник бе привлечен Тейлър Харууд-Белис, но мениджърът Унай Емери предпочита да дава време за адаптация на 24-годишния бранител, докато Линдельоф грабна своя шанс и се наложи като твърд титуляр.

„Смятам, че Линдельоф се справя отлично със заместването на Конса. Тейлър все още свиква с изискванията ни и вярвам, че ще се развива и ще се чувства все по-уверен“, обясни Емери по-рано през сезона. „Когато поехме отбора, Конса също имаше нужда от време, за да израсне. Наясно сме, че при някои играчи процесът изисква търпение.“

През миналата кампания 32-годишният защитник стартира в едва 11 мача в Премиър лийг, като в тях Вила отстъпи само два пъти – при гостуването на Арсенал и в домакинството срещу Тотнъм в заключителната фаза на първенството. Шведът показа и изключителна тактическа гъвкавост, действайки отляво и отдясно в центъра на отбраната, като десен краен бранител, а също и като дефанзивен полузащитник. Във финала на Лига Европа, в който тимът от Бирмингам триумфира с 3:0 срещу Фрайбург, Линдельоф започна в средата на терена редом до Юри Тилеманс.

Силното му представяне продължава и през настоящата кампания, в която той започна от първата минута във всички 10 шампионатни двубоя на Астън Вила, както и в четирите срещи на тима в Шампионската лига.

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