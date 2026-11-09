Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Унай Емери: Ядосан съм, разбира се

  • 9 ное 2026 | 00:33
  • 155
  • 0

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира бурните си емоции след хаотичното равенство 4:4 при гостуването на Манчестър Юнайтед. Испанският специалист не успя да скрие разочарованието си, след като отборът му за втори път в мача пропиля аванс от две попадения и допусна изравняване в добавеното време, което накара наставника да се насочи към тунела още преди последния съдийски сигнал.

Този развой продължи негативната серия на бирмингамци на „Олд Трафорд“, където тимът има само една победа в последните си 15 визити.

„Разбира се, че съм ядосан. Гневът ми обаче не е насочен към футболистите, а към самата ситуация. Водехме шест минути преди края и изпуснахме възможността да си тръгнем с още две точки“, призна Емери след двубоя.

Зашеметяващо 4:4 между Манчестър Юнайтед и Астън Вила
Зашеметяващо 4:4 между Манчестър Юнайтед и Астън Вила

Гостите започнаха вихрено и поведоха с 2:0 в рамките на първите пет минути благодарение на попадения на Алисон и Николас Джаксън. До почивката домакините изравниха за 2:2. В началото на второто полувреме Астън Вила отново взе солидна преднина след голове на Джон Макгин и Леон Горецка, но в крайна сметка не успя да я удържи.

„Смятам, че се представихме на високо ниво в изключително оспорван мач. Играхме добре, борихме се и показахме нужната нагласа. Разбира се, да допуснем два гола в добавеното време е болезнено, но трябва да го приемем като част от развитието ни и адаптацията на някои от новите играчи“, допълни треньорът.

„В последните шест срещи постигнахме три победи и три равенства, което показва, че процесът върви добре и се възстановяваме. Но същевременно пропиляваме открили се пред нас шансове – както в домакинството срещу Фулъм миналата седмица, така и сега, след като водехме с 4:2 в 90-ата минута“, заключи Емери.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марсилия нанесе нов удар по разклатения Ланс

Марсилия нанесе нов удар по разклатения Ланс

  • 9 ное 2026 | 00:23
  • 208
  • 0
Карик: Сами се побеждаваме, трябваше да спечелим

Карик: Сами се побеждаваме, трябваше да спечелим

  • 9 ное 2026 | 00:15
  • 247
  • 0
Салах се върна към головете, Трабзонспор вече е втори в Турция

Салах се върна към головете, Трабзонспор вече е втори в Турция

  • 9 ное 2026 | 00:12
  • 293
  • 0
Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

  • 8 ное 2026 | 23:55
  • 12612
  • 93
Ювентус показа характер, но се пребори само за точка в дербито с Фиорентина

Ювентус показа характер, но се пребори само за точка в дербито с Фиорентина

  • 8 ное 2026 | 23:46
  • 5059
  • 1
Карабельов остана извън групата на Малмьо при равенство срещу Гьотеборг

Карабельов остана извън групата на Малмьо при равенство срещу Гьотеборг

  • 8 ное 2026 | 23:28
  • 340
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 207491
  • 1594
Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

  • 8 ное 2026 | 23:55
  • 12612
  • 93
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 29519
  • 186
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 23044
  • 50
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 16684
  • 64
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 15117
  • 4