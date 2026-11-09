Унай Емери: Ядосан съм, разбира се

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира бурните си емоции след хаотичното равенство 4:4 при гостуването на Манчестър Юнайтед. Испанският специалист не успя да скрие разочарованието си, след като отборът му за втори път в мача пропиля аванс от две попадения и допусна изравняване в добавеното време, което накара наставника да се насочи към тунела още преди последния съдийски сигнал.

Този развой продължи негативната серия на бирмингамци на „Олд Трафорд“, където тимът има само една победа в последните си 15 визити.

„Разбира се, че съм ядосан. Гневът ми обаче не е насочен към футболистите, а към самата ситуация. Водехме шест минути преди края и изпуснахме възможността да си тръгнем с още две точки“, призна Емери след двубоя.

Зашеметяващо 4:4 между Манчестър Юнайтед и Астън Вила

Гостите започнаха вихрено и поведоха с 2:0 в рамките на първите пет минути благодарение на попадения на Алисон и Николас Джаксън. До почивката домакините изравниха за 2:2. В началото на второто полувреме Астън Вила отново взе солидна преднина след голове на Джон Макгин и Леон Горецка, но в крайна сметка не успя да я удържи.

„Смятам, че се представихме на високо ниво в изключително оспорван мач. Играхме добре, борихме се и показахме нужната нагласа. Разбира се, да допуснем два гола в добавеното време е болезнено, но трябва да го приемем като част от развитието ни и адаптацията на някои от новите играчи“, допълни треньорът.

„В последните шест срещи постигнахме три победи и три равенства, което показва, че процесът върви добре и се възстановяваме. Но същевременно пропиляваме открили се пред нас шансове – както в домакинството срещу Фулъм миналата седмица, така и сега, след като водехме с 4:2 в 90-ата минута“, заключи Емери.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages