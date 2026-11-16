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Ал-Насър се отказва от Садио Мане, вече има сериозен кандидат за него

  • 16 ное 2026 | 18:06
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Ал-Насър се отказва от Садио Мане, вече има сериозен кандидат за него

В Турция се появиха сериозни слухове за евентуален звезден трансфер, свързващ нападателя на Ал-Насър Садио Мане с шампиона Галатасарай. Според разпространената информация сенегалският национал е готов да намали възнаграждението си с около 60 процента.

Името на 34-годишния футболист излиза на дневен ред на фона на спекулациите около евентуална зимна раздяла на истанбулския гранд с Льорой Сане. В момента турският тим разполага с флангови опции като Рафаел Леао, Баръш Алпер Йълмаз, Юнус Акгюн и Сане, но въпреки това набелязва нови възможности за подсилване на състава.

Според публикация в сенегалското издание „СенеНюз“, интерес към крилото проявява не само турският гранд, но и Марсилия. Настоящият договор на звездата с клуба на Кристиано Роналдо изтича в края на сезона, а ръководството на отбора от Рияд не планира да му предлага подновяване.

Поради тази причина от Ал-Насър са склонни да изслушат оферти за играча още през зимния трансферен прозорец. Въпреки опитите на сенегалеца и неговите агенти да договорят удължаване на контракта с една година – включително с компромис за 60-процентово орязване на заплатата му – саудитският клуб е отхвърлил предложението.

През настоящата кампания 34-годишният състезател е записал 15 участия и 1284 игрови минути за Ал Насър във всички турнири, като се е отчел с 3 гола и 8 асистенции.

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