Очаквайте на живо: Борислав Младенов в "Гостът на Sportal.bg"

Една от звездите на мъжкия национален отбор по баскетбол Борислав Младенов ще бъде специален гост в студиото на Sportal.bg днес от 10:00 часа.

Броени дни преди мача на България с Дания от квалификациите за ЕвроБаскет 2029, играчът на Черно море Навибулгар ще разкрие пред нашата медия емоциите и очакванията си за предстоящия сблъсък, както и какъв съперник очаква "лъвовете".

Припомняме ви, че селекцията на Любомир Минчев се изправя срещу Дания на 26 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в зала "Арена София", а вече са продадени над 6000 билета за двубоя, в който екипа на "трикольорите" ще облекат и големите ни звезди Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

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