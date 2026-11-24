Пълна зала подкрепя Везенков и компания срещу Дания

Ентусиазмът на феновете към националния отбор на България по баскетбол продължава с пълна сила преди срещата с Дания. Вече са продадени над 7800 от пуснатите в продажба 8800 билета за срещата този четвъртък в зала „Арена София“, като се очаква в следващите часове всичките билети да бъдат разпродадени. Двубоят от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 ще бъде първият официален мач на мъжкия ни национален отбор в София от 12 години.

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Организаторите на срещата и федерацията обмислят вариант дори да отворят и третия етаж на залата, ако оставащите 1000 билета от първоначалната продажба бъдат изкупени в следващите часове.

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Най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков вече помоли феновете да напълнят залата, а те отговарят по страхотен начин няколко дни преди двубоя. Както е известно, неговото присъствие с екипа на Олимпиакос през миналия сезон в Евролигата във визитата на Апоел (Тел Авив), влезе в историята, като най-посетения клубен баскетболен двубой на родна земя, събирайки 11 000 зрители.

Срещата с Дания вече е ясно, че България ще събере рекордна публика за домакинство на България в новата ни баскетболна история, като от федерацията мечтаят, това постижение да се повтори.

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На този етап продадените билети вече са с 3000 повече от броя на зрителите, които ФИБА отчете на 20 февруари 2025 г. в „Арена Ботевград“. Тогава 4800 зрители видяха как Везенков отбеляза 40 точки и овладя 18 борби за победата над Швеция с 81:77 след продължение в квалификациите за Евробаскет 2025.

Българската суперзвезда беше на терена и при последното официално домакинство на националите в столицата. На 24 август 2014 г. България игра срещу Черна гора пред 500 зрители в зала „Универсиада“. Дванайсет години по-късно интересът към завръщането му с България в София вече е над 15 пъти по-голям.

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Освен Саша за родния представителен тим ще играе и друга от суперзвездите на Олимпиакос – Коди Милър-Макинтайър, което дава още по-големи предпоставки за добро представяне и пълна зала.

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