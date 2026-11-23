Университатя (Крайова) вката шест на отбора на Антони Иванов

Българският халф Антони Иванов игра през второто полувреме при тежката домакинска загуба на УТА Арад с 2:6 от Университатя (Крайова) в среща от 16-ия кръг на румънската Суперлига. Домакините допуснаха четвърто поредно поражение в първенството, докато гостите затвърдиха лидерската си позиция.

Иванов започна двубоя на резервната скамейка, но се появи на терена веднага след почивката, заменяйки Джейсън Папо. Треньорът Адриан Михалча предприе общо четири смени на полувремето в опит да промени представянето на своя отбор, който вече изоставаше с 0:3.

Гостите от Крайова решиха до голяма степен двубоя още през първата част. Щефан Баярам откри резултата в 18-ата минута, а шест минути по-късно удвои преднината на своя отбор. В 32-рата минута Александру Чикълдъу направи резултата 0:3.

След почивката Университатя продължи да доминира и в 53-тата минута Никола Стеванович отбеляза четвъртото попадение. УТА Арад успя да върне два гола чрез Денис Църой в 66-ата и Маринос Ционис в 72-рата минута. Отговорът на гостите обаче не закъсня. Адриан Рус се разписа в 76-ата минута, а Мъндей Етим оформи крайното 2:6 в 85-ата.

След поражението УТА Арад остана на десетото място с 18 точки от 16 мача, докато Университатя оглавява класирането с 36 точки.

В друг неделен двубой ФКСБ не успя да победи Арджеш при гостуването си в Миовени и срещата завърши 0:0. Букурещкият гранд имаше игрово превъзходство, но не успя да преодолее вратаря Игор Никич. Карло Мухар удари греда още в 6-ата минута, а през второто полувреме Никич се намеси решително при няколко опасни положения.

ФКСБ отправи общо 22 удара срещу 11 за съперника, но така и не намери път към мрежата.

Тимът на Лауренциу Регекампф вече е без победа в три поредни шампионатни срещи, в които не е отбелязал нито един гол. След равенството ФКСБ заема 9-о място с 22 точки, докато Арджеш е 13-и с 16 точки.

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