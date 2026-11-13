Де Дзерби и Джаксън с наградите за месец октомври

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби бе избран за Треньор на месеца във Висшата лига за октомври. Николас Джаксън пък бе отличен за Играч на месеца в Премиър лийг.

Наставникът на “шпорите” печели наградата за първи път. През октомври той изведе тима до три поредни победи в първенството и от дъното на класирането лондончани се изкачиха до горната половина на класирането. Те стигнаха до равенство срещу Манчестър Юнайтед с 10 човека, а след това победиха Ковънтри, Челси и Кристъл Палас.

“I want to say thanks to my players, to my club.” Watch Roberto’s full interview after winning the Premier League Manager of the Month for October exclusively on our official app! 📲 https://t.co/BH8m1Hk4tM https://t.co/MfePdi8MOA — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 13, 2026

Джаксън пък стана първият играч на Астън Вила от април 2015 г., който печели отличието. Той отбеляза четири гола в четири мача миналия месец. В началото на месеца Николас Джаксън вкара изравнителния гол за Астън Вила срещу Брентфорд (2:2), а две седмици по-късно донесе знаменита победа като гост срещу Манчестър Сити с 2:0, превръщайки тима си в първия, който отнема точки от "гражданите" през сезона. В края на месеца той завърши силното си представяне с попадение при равенството 1:1 срещу Фулъм и към момента е с 6 гола в 9 мача във Висшата лига, единствено зад Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) и Александър Исак (Ливърпул).

What a return to the Premier League Nicolas Jackson is enjoying! 👍👎 The @AstonVilla forward wins @EASPORTSFC Player of the Month https://t.co/EwVkrGeYch — Premier League (@premierleague) November 13, 2026

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Снимки: Gettyimages