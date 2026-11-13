Де Дзерби и Джаксън с наградите за месец октомври

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби бе избран за Треньор на месеца във Висшата лига за октомври. Николас Джаксън пък бе отличен за Играч на месеца в Премиър лийг.
Наставникът на “шпорите” печели наградата за първи път. През октомври той изведе тима до три поредни победи в първенството и от дъното на класирането лондончани се изкачиха до горната половина на класирането. Те стигнаха до равенство срещу Манчестър Юнайтед с 10 човека, а след това победиха Ковънтри, Челси и Кристъл Палас.
Джаксън пък стана първият играч на Астън Вила от април 2015 г., който печели отличието. Той отбеляза четири гола в четири мача миналия месец. В началото на месеца Николас Джаксън вкара изравнителния гол за Астън Вила срещу Брентфорд (2:2), а две седмици по-късно донесе знаменита победа като гост срещу Манчестър Сити с 2:0, превръщайки тима си в първия, който отнема точки от "гражданите" през сезона. В края на месеца той завърши силното си представяне с попадение при равенството 1:1 срещу Фулъм и към момента е с 6 гола в 9 мача във Висшата лига, единствено зад Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) и Александър Исак (Ливърпул).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages