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Де Дзерби и Джаксън с наградите за месец октомври

  • 13 ное 2026 | 17:16
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Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби бе избран за Треньор на месеца във Висшата лига за октомври. Николас Джаксън пък бе отличен за Играч на месеца в Премиър лийг.

Наставникът на “шпорите” печели наградата за първи път. През октомври той изведе тима до три поредни победи в първенството и от дъното на класирането лондончани се изкачиха до горната половина на класирането. Те стигнаха до равенство срещу Манчестър Юнайтед с 10 човека, а след това победиха Ковънтри, Челси и Кристъл Палас.

Джаксън пък стана първият играч на Астън Вила от април 2015 г., който печели отличието. Той отбеляза четири гола в четири мача миналия месец. В началото на месеца Николас Джаксън вкара изравнителния гол за Астън Вила срещу Брентфорд (2:2), а две седмици по-късно донесе знаменита победа като гост срещу Манчестър Сити с 2:0, превръщайки тима си в първия, който отнема точки от "гражданите" през сезона. В края на месеца той завърши силното си представяне с попадение при равенството 1:1 срещу Фулъм и към момента е с 6 гола в 9 мача във Висшата лига, единствено зад Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) и Александър Исак (Ливърпул).

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Снимки: Gettyimages

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