Майкон ще запише юбилеен мач срещу Марсилия

Майкон е пред юбилеен мач с екипа на Левски. Бразилецът се очаква да изиграе двубой №100 при гостуването на Марсилия. До момента 26-годишният ляв защитник има на сметката си 99 срещи във всички турнири, в които вкара шест гола и направи 11 асистенции.

На фона на това Левски продължава преговорите с Майкон и агента му за удължаване на договора на играча. Бразилецът е с контракт до края на сезона. Разговори между "сините" и левия защитник стартираха преди година. От тогава до сега те няколко пъти бяха замразявани. А в края на миналата кампания се стигна до момент, в който продажбата на 26-годишния футболист се считаше за неизбежна, за да може клубът да получи добра сума за него. В крайна сметка обаче собствеността в Левски се смени, а с идването на новия бос Атанас Бостанджиев бюджетът бе повишен. Затова и "сините" не трансферираха левия бек.

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Снимки: Startphoto