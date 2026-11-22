Левски 0:0 Локомотив (София), Акрам Бурас е титуляр за "сините"

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Отборите на Левски и Локомотив (София) играят при резултат 0:0 в мач от 15-ия кръг на efbet Лига.

Отборът на Хулио Веласкес се завърна на "Герена" след 78 дни далеч от дома.

Левски се завръща на "Герена" след 78 дни

Най-важната новина в състава на Хулио Веласкес е завръщането в игра на основния халф на "сините" Акрам Бурас. Атаката пък се води от Хуан Переа, който е подпомаган от Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала и Мазир Сула.

Наставникът на гостите Александър Георгиев залага на най-опитните си футболисти в офанзивен план, а именно Спас Делев и Анте Аралица, като триото в атака допълва Адил Тауи.

ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

Стартови състави:



Левски: 1. Огнян Владимиров, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 8. Марко Груич, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 9. Хуан Переа



Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 91. Райън Бидунга, 23. Дейвид Огага, 42. Никола Нейчев, 5. Ерол Дост, 22. Реян Даскалов, 31. Красимир Станоев, 6. Антонио Ейро, 7. Спас Делев, 11. Адил Тауи, 29. Анте Аралица



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Георги Давидов

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Снимки: Владимир Иванов