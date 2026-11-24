Лидерите в Англия и Германия се изправят в титаничен сблъсък в Шампионската лига

Истински сблъсък на титани предстои в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Английският Арсенал приема германския Борусия (Дортмунд) във вторник, 24 ноември, от 22:00 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Главен съдия на срещата е италианецът Маурицио Мариани. Залогът за двубоя е изключително висок, тъй като и двата тима се намират в челната част на класирането в турнира, а освен това се изправят един срещу друг в ролята на водачи във временните си подреждания съответно в Англия и Германия.

Арсенал се представя много стабилно в Шампионската лига от началото на сезона. Възпитаниците на Микел Артета заемат 3-о място в класирането преди този рунд с актив от 10 точки след 3 победи и 1 равенство (голова разлика 8:3). В миналия си мач от турнира лондончани постигнаха успех с 2:1 като гост на Славия (Прага), а единствената им грешка в Европа до момента бе равенството 2:2 срещу Байерн (Мюнхен). В последния си двубой от Премиър лийг Арсенал завърши 2:2 при гостуването си на Нюкасъл, а преди това записа победи с 1:0 над Хъл Сити и Ливърпул.

Борусия (Дортмунд) също прави силна кампания в Европа и заема 12-о място в подреждането с 9 точки след 3 победи и 1 загуба (голова разлика 7:5). В миналия кръг от Шампионската лига тимът надделя над Бетис с 2:1 у дома. Хората на Нико Ковач се намират в отлична серия от три поредни победи във всички турнири, като в последния си мач от Бундеслигата спечелиха с 1:0 гостуването си на Борусия (Мьонхенгладбах), а преди това победиха Елверсберг с 2:1 и завършиха наравно 2:2 срещу Байерн (Мюнхен).

В досегашните си 8 официални сблъсъка в Шампионската лига Арсенал има леко предимство с 4 победи срещу 3 за Борусия (Дортмунд), а 1 среща е завършила наравно. На стадион "Емиратс" в турнира англичаните имат 3 победи от 4 мача. В последните 5 срещи между двата отбора във всички състезания балансът е по 2 победи за всеки тим и 1 равенство, като при последната им контрола през август 2026 г. редовното време завърши 2:3, а Арсенал надделя с 5:4 след дузпи.

Любопитен момент около срещата е присъствието на Итън Нуанери в състава на гостите, който играе под наем в Дортмунд именно от Арсенал и според правилата на УЕФА има право да се изправи срещу своя майчин клуб.

Домакините нямат наказани играчи, но са притеснени от сериозни контузии. Основният вратар Давид Рая бе заменен преждевременно срещу Нюкасъл заради проблем в рамото и няма да играе, а на неговото място се очаква да застане Кепа Арисабалага. Извън сметките остават още Букайо Сака и Мартин Субименди. От друга страна, Уилям Салиба е на разположение на пейката след възстановяване от контузия.

В състава на Борусия (Дортмунд) извън строя поради контузии са нападателят Серу Гираси, както и Карни Чуквуемека, Емре Джан, Самуеле Инасио, Джъстин Лерма и Йоанис Константелиас.

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Снимки: Gettyimages