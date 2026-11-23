Директор напусна Левски

Маркетинг директорът на Левски Виктор Викторов използва социалните мрежи, за да обяви раздялата си с клуба. Той написа емоционален пост във "Фейсбук", с който направи равносметка на свършеното от него и екипа му през последните 4 години, като не пропусна да благодари на всички хора, с които е работил на "Герена".

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Ето какво написа Викторов:

"Здравейте, левскари!

Този видеоматериал е малко по-различен от всички останали, които съм свикнал да споделям с вас. Това видео е за всеки един от вас. За всеки, който през последните близо четири години ме караше да се чувствам истински щастлив с невероятната подкрепа, доверието и отношението, които получавах.

Винаги съм се стремял да бъда открит с вас. Да заставам пред вас, да разговаряме, да се изслушваме и да си помагаме взаимно. Именно затова вярвам, че заслужавате да чуете следващите ми думи лично от мен, очи в очи. Думи, които съм написал от сърце, с огромна благодарност и с много емоция.

Има една мисъл, която гласи: „Наслаждавай се на всичко хубаво, което ти се случва, защото нищо не е вечно.“ Днес осъзнавам още по-силно смисъла на тези думи.

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Животът обаче е непрекъснато движение напред. Вярвам, че всеки млад човек, който има мечти, цели и амбиции, трябва да притежава смелостта да взема важни решения за своето бъдеще. Дори когато тези решения са трудни. Дори когато означават да се разделиш с нещо за което си дал толкова много.

През последните близо четири години имах честта и привилегията да бъда част от ръководния екип на футболен клуб „Левски“. Преди това прекарах още 13 години като юноша на клуба. Това са общо 17 години от моя живот. Почти две трети от живота ми са преминали под емблемата на „Левски“.

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Оставям на всеки от вас да прецени колко трудно може да бъде едно подобно решение. Но винаги съм вярвал, че човек трябва не само да говори за смелост, развитие и преследване на мечтите си, а и да го доказва със собствените си действия. Особено когато иска да бъде пример за младите хора.

Именно затова взех решение да подам оставката си като маркетинг директор на ПФК „Левски“ София. Искам да бъда пределно ясен - това решение не е продиктувано от конфликт, неразбирателство или разочарование от когото и да било. Напротив. С всички хора в клуба, работихме с взаимно уважение, професионализъм и желание за успеха на „Левски“ до последния момент.

Причината за моето решение е една – искрено чувствам, че на този етап от живота си, аз изпълних своята мисия в Левски и трябва да продължа напред в професионалният си път. Вярвам, че в живота на всеки човек настъпва момент, в който трябва да погледне напред и да си зададе няколко важни въпроса: Докъде искам да стигна? Какво още мога да науча? Какво още мога да постигна? Как мога да надградя всичко, което съм изградил до този момент?

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Аз си зададох тези въпроси и намерих своите отговори. И ако с това мое решение успея да вдъхновя дори един млад човек да повярва повече в собствените си способности, да преследва мечтите си и да не се страхува от новите предизвикателства, ще бъда щастлив.

Защото успехът не е крайна точка. Той е основата, върху която трябва да продължаваш да градиш. Всяко постигнато нещо трябва да бъде мотивация за следващото. Вярвам, че именно така човек върви към големите цели, които си е поставил в живота. Днес си тръгвам огромно уважение, признателност и гордост.

Сега искам да благодаря на няколко души, без които моят професионален път нямаше да бъде същият. На първо място искам да благодаря на г-н Наско Сираков. Човек, от когото имах възможността да науча изключително много. Човек, чието присъствие, опит и начин на мислене са безценен урок за всеки млад професионалист. От всеки разговор, от всяко негово решение и действие можеш да извлечеш нещо, което да те направи по-добър. Благодаря му за доверието, което ми гласува, за свободата да работя, да вземам решения, да реализирам идеите си и да се развивам. Това доверие ми даде криле.

Изключително благодарен съм и на двама души, които бяха до мен през целия този период - г-н Даниел Боримиров и г-н Антон Краус. Хора, които също повярваха в мен, подкрепяха ме, доверяваха ми се и ми дадоха възможността да изградя и реализирам своята визия за развитието на маркетинга на „Левски“.

Благодаря и на г-н Борислав Георгиев и г-н Христо Йовов за отношението, подкрепата и уважението, които получих от тях. На всички вас искам да кажа едно огромно благодаря. Благодаря ви, че преди близо четири години имахте смелостта да поверите толкова отговорна позиция на едно 21-годишно момче, което нямаше професионален опит, но имаше огромно желание за работа, амбиция да постигне нещо.

Тогава си обещах две неща - да не подведа хората, които повярваха в мен, и да направя всичко по силите си, за да оправдая доверието им. Вложих цялото си сърце, душа и енергия в тази работа. Не пестих нито време, нито усилия, защото знаех каква отговорност нося и какво означава да работиш за клуб като Левски.

Днес, близо четири години по-късно, мога да погледна всеки един от тези хора в очите и с гордост да кажа, че заедно с моя екип оправдахме гласуваното доверие. И това е едно от най-големите ми лични удовлетворения.

Стъпка по стъпка изградих екип, с който започнахме да следваме ясна стратегия, да преследваме конкретни цели и да превръщаме идеите си в реални резултати. Ден след ден. Предизвикателство след предизвикателство. Кампания след кампания. Заедно успяхме да постигнем нещо, което смело мога да определя като безпрецедентно за българския футбол.

Въведохме нови маркетингови подходи, реализирахме кампании, които дотогава не бяха прилагани в България, и започнахме да разкриваме огромния потенциал, който притежава клуб като „Левски“. Но най-важното беше друго. Успяхме да изградим една изключително силна връзка между клуба и неговите привърженици. Връзка, основана на доверие, откритост, емоция и обща цел.

Тази връзка се превърна в основата на всичко, което постигнахме. Съзнателно или несъзнателно, заедно изградихме модел, който започна да носи изключителни резултати, включително значителни финансови приходи за клуба - милиони евро, чието отражение може да бъде проследено и в годишните финансови отчети.

Но зад тези резултати не стояха само кампании, стратегии и маркетингови решения. Зад тях стояхте вие - левскарите. Вие превърнахте нашите идеи в реалност. 2026 година ще остане особено специална за мен. Година, която още преди да е приключила, се превърна в рекордна по приходи от официалния магазин на клуба.

Година, в която реализирахме множество успешни проекти, а привържениците отново доказаха своята невероятна отдаденост към „Левски“. Година, в която бяха продадени 18 000 шампионски фланелки, посветени на дългоочакваната титла след 17 години чакане. И година, в която успях да сбъдна още една своя лична мечта - да организирам церемонията по връчването на шампионската титла на клуба.

Днес, когато се обърна назад и погледна целия извървян път, мога категорично да заявя, че всички ние заедно - служители, ръководство, партньори и привърженици - превърнахме „Левски“ в истински маркетингов хегемон на Балканите. За маркетинга на „Левски“ започна да се говори далеч извън пределите на България.

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А едно от най-големите признания за нашата работа е, че успяхме да привлечем вниманието, да получим положителни оценки и покани за срещи с маркетинговите екипи на някои от най-големите футболни клубове в света. Искам от сърце да благодаря на всички привърженици на ПФК „Левски“ за невероятната подкрепа, която аз и моят екип получавахме през всички тези години.

За всяка добра дума. За всяко съобщение. За всяка среща. За всяка благодарност. За всяко признание. Вие бяхте нашата най-голяма мотивация да продължаваме да работим, да надграждаме и да променяме към по-добро всички направления, за които носехме отговорност.

Искам да благодаря и на целия си екип. На хората, с които през тези години бяхме като един юмрук. С които преминахме през безброй предизвикателства, радвахме се на успехите и винаги намирахме сили да продължим напред. На всички момичета и момчета, които работят в официалния магазин на „Левски“. На целия екип на „Левски ТВ“.

Специално искам да благодаря на Коста Георгиев - млад човек с огромни качества, който не се страхува да поема инициатива, да носи отговорност и да застава зад решенията си. Благодаря на Стефан и Стела, с които сме заедно от самото начало и преминахме през хиляди ситуации, предизвикателства и незабравими моменти.

Благодаря на всички останали колеги в клуба, с които работихме рамо до рамо, изградихме прекрасни отношения и с много от които стигнахме дотам да се разбираме само с един поглед. Благодаря и на всички фирми и партньори, с които имах удоволствието да работя през този период. Вие не бяхте просто изпълнители на нашите идеи. Вие бяхте хора, които приеха каузата „Левски“ присърце и работеха с отдаденост, отговорност и желание за успех.

Дадох си сметка през колко много преминахме заедно. Колко много научихме.Колко много постигнахме. Превърнахме се в пример за това какво могат да постигнат един футболен клуб и неговите привърженици, когато гледат в една посока и вярват в общата си кауза. И когато днес се връщам към всички тези моменти, изпитвам единствено благодарност и огромна гордост.

Никога няма да съжалявам за хилядите часове, прекарани на „Герена“. За дългите работни дни. За безсънните нощи. За моментите, в които си лягаш за няколко часа и единственото, което искаш, е по-бързо да дойде сутринта, за да се върнеш отново на работа и да продължиш започнатото.

Днес затварям една изключително важна глава от професионалния си живот. Затварям я с високо вдигната глава, с чисто сърце, с благодарност към всички и с удовлетворение от това, което успяхме да изградим заедно.

Тръгвам си с безценен опит, с уроци, които ще нося през целия си живот, и с още по-голяма мотивация да продължа да преследвам следващите си цели.

На ръководството на футболен клуб „Левски“ пожелавам искрено успех във всички предстоящи начинания. Благодаря за съвместната ни работа макар и кратка, за професионалното отношение и за взаимното уважение.

И нека никога не се забравя нещо много важно. „Левски“ означава много за своите фенове. Благодаря ви! За мен беше чест!".

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