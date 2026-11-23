Левски няма да проведе официална тренировка на "Стад Велодром" преди мача с Олимпик Марсилия

Слушай на живо: Марсилия - Левски

От Левски обявиха, че представителният отбор няма да проведе официална тренировка на "Стад Велодром" в Марсилия преди мача между двата тима, който е в четвъртък (26 ноември) от 19:45 часа.



Това се превърна в традиция за "сините", които редовно пропускат заниманията на терена на съперника преди официалните срещи при последните си гостувания през сезона. Това е практика и на част от най-големите европейски клубове. Левски ще тренира в сряда от 11:00 часа на стадион "Георги Аспарухов", след което заминава за Франция.

Левски гостува в най-опасния град в Европа

Ето и официалната програма на отбора:

23 ноември (понеделник): 11:00 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите

24 ноември (вторник): почивен ден

25 ноември (сряда): 11:00 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - открита за представителите на медиите в първите 15 минути

26 ноември (четвъртък): 19:45 часа - Олимпик Марсилия - Левски - Лига Европа, пети кръг - "Стад Велодром", Марсилия, Франция

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