Марсилия се сгромоляса срещу новак преди мача с Левски

Марсилия допусна сериозна грешка в битката за челните места във френската Лига 1, след като загуби с 2:3 у дома от новака Льо Ман в последния двубой от 11-ия кръг. Тимът на Бруно Женесио водеше с два гола на почивката, но през второто полувреме рухна и прекъсна серията си от пет поредни победи в първенството.



Провалът на ОМ дойде само дни преди на "Велодром" да пристигне Левски. Двата тима ще се изправят един срещу друг в петия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Домакините започнаха с повече притежание на топката и постепенно наложиха натиск. Игор Пайшао удари напречната греда, а Амин Гуири и Тимъти Уеа също имаха възможности да открият резултата. В 33-тата минута Марсилия поведе. Си Джей Игън-Райли намери Гуири с дълго подаване зад защитата, а нападателят се озова сам срещу вратаря Никола Кочик и го преодоля с прецизен удар. Това беше осмото попадение на Гуири от началото на сезона в Лига 1.

Само седем минути по-късно домакините удвоиха преднината си. Този път Гуири влезе в ролята на асистент и подаде към Игор Пайшао, който направи резултата 2:0.

След почивката обаче Льо Ман постепенно намери начин да се противопостави на домакините. В 70-ата минута Луи Мафута намали изоставането на гостите и върна интригата в двубоя. Попадението промени развитието на срещата. Марсилия не успя да възстанови контрола си, а гостите продължиха да търсят изравняване. В 79-ата минута гостите получиха дузпа, но Джефри Де Ланж спаси изстрела на Мафута.

В 84-тата минута резервата Ервин Кола се разписа за 2:2 и шокира публиката на „Велодром“. Това обаче не беше всичко, защото в самия край на добавеното време резервата Жан Веркруйзе наказа ново объркване в защитата на Марсилия и донесе победата на Льо Ман.

Поражението остави ОМ на 5-о място в класирането. При успех тимът щеше да измести Лил от третата позиция.

Льо Ман беше в серия от 5 мача без победа в първенството, но след триумфа на "Велодром" се изкачи в средата на таблицата.

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Снимки: Imago