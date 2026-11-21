От Левски на Левскарите с въпроси към Наско Сираков

От сдружението Левски на Левскарите зададоха няколко въпроса на почетния президент на “сините” Наско Сираков. От организацията искат да имат отчетност дали бившият собственик е получил пари за сделката за клуба.

Ето какво се казва в публикацията:

Уважаеми левскари,

Изминаха два месеца, откакто новата власт на „Герена“ встъпи официално в длъжност, а бившият мажоритарен собственик беше преформатиран в „почетен президент“ на синекурна длъжност. Така приключи период, за който всеки от нас има своята оценка, но който остави твърде много въпроси без отговор.

Предвид особените обстоятелства, при които г-н Сираков стана мажоритарен собственик, както и противоречивите му позиции и решения по време на неговото „управление“, настояваме за „гарантираната“ от него „пълна прозрачност“.

Г-н Сираков, време е да дадете ясни публични отговори:

• Каква сума получихте Вие лично за мажоритарния пакет акции на „Левски“?

• Ще излезете ли с името си, за да потвърдите или отречете, че сте взел 15 милиона евро за тях?

• Ще отделите ли поне малка част от тези средства за клуба, спасен от привържениците си, или всичко ще отиде за лични и семейни нужди?

Хората отделяха от хляба си и от хляба на децата си, за да спасят „Левски“, който Вие продадохте за пари.

Левскарите имат право да знаят!

ЛЕВСКАРИ???? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ?

След демократичните промени ФК „Левски“ премина в частна собственост и в продължение на години беше прехвърлян от ръцете на един собственик в ръцете на друг. Поредица от управления, обещания и решения доведоха „Отбора на народа“ до футболна, финансова и морална катастрофа.

В началото на 2020 година „Левски“ беше изправен пред реалната опасност да престане да съществува. Клубът беше на ръба на фалита, а тогавашният му неформален собственик беше напуснал страната, укривайки се от българското правосъдие.

И точно тогава се случи нещо, което показа истинското значение на думите „Отбор на народа“! Когато собствениците ги нямаше, когато институциите не предлагаха решение и когато бъдещето на клуба изглеждаше обречено, на преден план излязоха неговите привърженици. Хората, които не притежаваха мажоритарния пакет акции, но притежаваха нещо много по-ценно – любовта, верността и отговорността към „Левски“. Те се организираха, обединиха усилията си, поеха инициативата и започнаха битката за спасението на своя клуб.

Нека не забравяме: „Левски“ не беше спасен от поредния собственик. Беше спасен от своите привърженици!

Един човек беше подкрепен и избран да застане начело на „Левски“ в едни от най-трудните моменти в историята на клуба. Той получи доверието на левскарската общност с надеждата, че ще помогне за стабилизирането и възраждането на любимия отбор. И когато клубът започна да излиза от кризата, най-вече във футболно отношение, благодарение на усилията, уменията и професионалната работа на завърналия се в „Левски“ специалист по футболен бизнес, започнаха да се случват други неща.

Пазителят на акциите „сиктердоса“ доскорошните си партньори в битката за спасението на „Левски“, отхвърли колективния характер на каузата и се самообяви за мажоритарен собственик. А накрая направи и най-показателното – превърна усилията, енергията, доверието и емоциите на стотици хиляди левскари в инструмент за постигане на лични и семейни интереси.

Така една обща кауза, родена от любовта към „Левски“ и от саможертвата на неговите привърженици, се оказа средство за частна изгода.

И тук идва големият въпрос: Кой всъщност спаси „Левски“ и в чия полза беше употребено това спасение?

Сдружение „Левски на Левскарите“ няма да спре да задава неудобните въпроси, свързани с нередностите и злоупотребите с нашия идеал и кауза „Левски“.

Битката за Левски, Истината и Свободата продължава!

Само ЛЕВСКИ!

Левски на Левскарите!

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