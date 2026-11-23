Левски закачи 4 вагона на Локомотив!

"Левски закачи четири вагона на Локомотив, но можеше да го направи и с още повече!" - това е един от акцентите в новия епизод на "Анализът на Нико Петров" по Sportal.bg след убедителната победа на "сините" с 4:1 над Локомотив София в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

Левски се завърна на "Георги Аспарухов" със силна игра и лекция над Локомотив (София)

"Този път, за разлика от мача с ЦСКА, Хулио Веласкес показа, че може не само да подготвя отбора си предварително, но и да разпознава проблемите в хода на срещата и да реагира с точните тактически корекции. Именно една такава промяна се оказа ключова за категоричния успех на Левски.

Испанският специалист успя да превърне привидното предимство на Локомотив в голяма слабост. Опитът на столичните „железничари“ да пресират с различна схема всъщност отвори сериозни пространства за „сините“. Халфбековете Огага и Ейро излизаха високо към бековете Алдаир и Майкон, а това принуждаваше дори централен защитник на Локомотив да се измества чак до тъчлинията. Така се разрушаваше защитната линия на гостите и се създаваха ситуации за директни двубои един на един.

Особено показателен беше сблъсъкът между Алдаир и Огага. Португалецът многократно намираше начин да преодолява съперника си, а именно след такова надиграване дойде и асистенцията му за гола на Бала. Това тактическо разчитане можеше да донесе на Левски дори повече от четири попадения срещу нископарния Локомотив.

21

Другият важен детайл беше битката в центъра на терена. През първото полувреме Локомотив имаше числено предимство с трима халфове – Станоев, Дост и Тауи, срещу Груич и Бурас. Веласкес отново намери решение. Сула, който започна мача отдясно, беше преместен в центъра като трети халф и футболист зад нападателя. Така Левски изравни числеността в средата на терена и успя да наложи още по-категорично превъзходството си.

В анализа специално внимание е отделено и на головия нюх на Бала. Бразилецът майсторски усеща кога да използва „сляпата страна“ на централните защитници, стартирайки зад гърба им в точния момент, за да се озове на стрелкова позиция. Умението му да разпознава тези пространства и да атакува защитниците, преди да успеят да реагират, е още един от детайлите, които правят офанзивната игра на Левски толкова опасна.

През второто полувреме разликата между двата отбора беше като тази между модерните високоскоростни влакове в Япония и Китай, развиващи над 400 км/ч, и старите родни машини от комунистическо време, изрисувани с графити по опустели гари.

Левски набра скорост, Локомотив остана без отговор, а четирите попадения бяха логичното отражение на разликата в класата и организацията на двата отбора.



Това беше мнението за мача на анализатора Нико Петров.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google