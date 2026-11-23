Милан се разбра с Айнтрахт и скоро ще има нов спортен директор

Милан ще има нов спортен директор от новата година, след като "росонерите" и Айнтрахт (Франкфурт) са се разбрали за компенсацията за бившия шеф на германския клуб Маркус Крьоше.

Ексклузивната информация е на журналиста Флориан Плетенберг, според който италианците ще платят около 5 млн. евро на "орлите" за правата на директора. Очаква се 46-годишният специалист да заеме позицията на шеф на футболните операции при „росонерите“ от 1 януари 2027 г.

🚨💥 BREAKING | Markus Krösche to AC Milan - DONE DEAL ✔️ Eintracht Frankfurt and Milan agreed, fee around €5m. Milan activate release clause, exclusively revealed by Sky. New Head of Football, official start planned January 1, 2027. Last details. Smart deal. @SkySportDE 🇩🇪 https://t.co/YvOTzPqdKj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 23, 2026

Подобен развой на събитията не е изненада, тъй като Крьоше е свързван с 19-кратния шампион на Италия от месеци. Преди малко повече от месец той обяви раздялата си с Айнтрахт след пет години на поста, последвали колеблив летен трансферен прозорец и муден старт на кампанията. По време на престоя си в клуба от Бундеслигата функционерът се отличи с изключително прецизни сделки на пазара, донесли огромни финансови печалби на клуба от Франкфурт.

Айнтрахт ще получи трансферна сума благодарение на умел ход на ръководството. Крьоше бе освободен от функциите си по собствено желание, но контрактът му, изтичащ на 30 юни 2028 година, остана в сила в преработен вид именно с цел клубът да защити интересите си при бъдещо негово назначение. В Айнтрахт вече имат и заместник на позицията – Йоти Хациалексиу пристига от втородивизионния Нюрнберг и ще поеме управлението на 1 декември.

🚨 Einigung zwischen der Eintracht und Milan wegen Markus Krösche! 🇩🇪🇮🇹 Der Wechsel nimmt konkrete Formen an: 💰 Ablöse: Rund 5 Millionen Euro 📑 Milan aktiviert nach Gesprächen mit Eintracht Frankfurt die Ausstiegsklausel. Diese hatte Sky exklusiv enthüllt. Krösche hatte sie sich für den Fall einer Vertragsauflösung einräumen lassen, damit die Eintracht eine Ablöse für ihn kassiert. ⚽ Neue Rolle: Krösche wird bei Milan neuer „Head of Football“. 📅 Start: Die offizielle Übernahme ist zum 1. Januar 2027 geplant. Weitere Details zum bevorstehenden Krösche-Wechsel gibt es heute Abend bei Transfer Update – die Show! 👀 — Sky Sport (@SkySportDE) November 23, 2026

Милан се раздели със спортния директор Игли Таре след провала в края на миналия сезон, когато отборът не успя да се класира в Шампионската лига. Тогава от клуба си тръгнаха още треньора Масимилиано Алегри, изпълнителния директор Джорджо Фурлани и техническия директор Джефри Монкада.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google