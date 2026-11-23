Милан ще има нов спортен директор от новата година, след като "росонерите" и Айнтрахт (Франкфурт) са се разбрали за компенсацията за бившия шеф на германския клуб Маркус Крьоше.
Ексклузивната информация е на журналиста Флориан Плетенберг, според който италианците ще платят около 5 млн. евро на "орлите" за правата на директора. Очаква се 46-годишният специалист да заеме позицията на шеф на футболните операции при „росонерите“ от 1 януари 2027 г.
Подобен развой на събитията не е изненада, тъй като Крьоше е свързван с 19-кратния шампион на Италия от месеци. Преди малко повече от месец той обяви раздялата си с Айнтрахт след пет години на поста, последвали колеблив летен трансферен прозорец и муден старт на кампанията. По време на престоя си в клуба от Бундеслигата функционерът се отличи с изключително прецизни сделки на пазара, донесли огромни финансови печалби на клуба от Франкфурт.
Айнтрахт ще получи трансферна сума благодарение на умел ход на ръководството. Крьоше бе освободен от функциите си по собствено желание, но контрактът му, изтичащ на 30 юни 2028 година, остана в сила в преработен вид именно с цел клубът да защити интересите си при бъдещо негово назначение. В Айнтрахт вече имат и заместник на позицията – Йоти Хациалексиу пристига от втородивизионния Нюрнберг и ще поеме управлението на 1 декември.
Милан се раздели със спортния директор Игли Таре след провала в края на миналия сезон, когато отборът не успя да се класира в Шампионската лига. Тогава от клуба си тръгнаха още треньора Масимилиано Алегри, изпълнителния директор Джорджо Фурлани и техническия директор Джефри Монкада.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google