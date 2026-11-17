Капитанът на Милан Майк Менян е избегнал контузия в областта на аддукторите, както са показали днешните му медицински прегледи, съобщават италианските медии.
В Милан чакат новини за Майк Менян
Вратарят на Франция беше принудително заменен на почивката при победата с 2:1 над Турция, след като почувства дискомфорт. Това го е предпазило от усложнения и така се очаква той да е готов още за неделното домакинство на Фрозиноне, въпреки че състоянието му ще бъде следено през следващите дни. През настоящия сезон Менян има 14 изиграни мача за Милан, в които е запазил 4 сухи мрежи и е допуснал 16 гола.
За предстоящия мач на “росонерите” е възможно да бъде готов и централният бранител Страхиня Павлович, който пропусна последните им две срещи заради проблеми с бъбреците. Друг защитник - Фикайо Томори, няма да се възстанови навреме за двубоя, но може да е на разположение за гостуването на Каляри в края на месеца. Що се отнася до халфа Рубен Лофтъс-Чийк, той ще трябва да почака още няколко седмици за завръщането си в игра.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages