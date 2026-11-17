Милан си отдъхна за Менян

Капитанът на Милан Майк Менян е избегнал контузия в областта на аддукторите, както са показали днешните му медицински прегледи, съобщават италианските медии.

В Милан чакат новини за Майк Менян

Вратарят на Франция беше принудително заменен на почивката при победата с 2:1 над Турция, след като почувства дискомфорт. Това го е предпазило от усложнения и така се очаква той да е готов още за неделното домакинство на Фрозиноне, въпреки че състоянието му ще бъде следено през следващите дни. През настоящия сезон Менян има 14 изиграни мача за Милан, в които е запазил 4 сухи мрежи и е допуснал 16 гола.

🙌 A sigh of relief for #ACMilan: Maignan's injury scans came back all clear, and he will play against Frosinone. ➡️ https://t.co/GMs4OIC3GR https://t.co/S82zkHmeeO — SempreMilan (@SempreMilanCom) November 17, 2026

За предстоящия мач на “росонерите” е възможно да бъде готов и централният бранител Страхиня Павлович, който пропусна последните им две срещи заради проблеми с бъбреците. Друг защитник - Фикайо Томори, няма да се възстанови навреме за двубоя, но може да е на разположение за гостуването на Каляри в края на месеца. Що се отнася до халфа Рубен Лофтъс-Чийк, той ще трябва да почака още няколко седмици за завръщането си в игра.

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Снимки: Gettyimages