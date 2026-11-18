Противоречиви информации в Италия и Бразилия относно избора на Милан измежду Тресолди и Ендрик

Медиите в Италия и Бразилия продължават да гадаят кого измежду Николо Тресолди и Ендрик ще предпочете Милан в търсенето си на нов централен нападател през зимния трансферен прозорец. Както е известно, “росонерите” проявяват сериозен интерес както към голмайстора на Брюж, така и към младия талант на Реал Мадрид.

В днешния си брой “Гадзета дело спорт” твърди, че в крайна сметка собственикът на Милан Джери Кардинале ще се ориентира към Тресолди, като се посочва и вчерашното изказване на Ендрик, че той иска да остане на “Бернабеу” през цялата си кариера. Също така оттам акцентират върху голямото желание на младежкия национал на Германия да се присъедини към миланския гранд, тъй като е негов голям фен. Смята се, че Брюж ще поиска 60 млн. евро за 22-годишния играч, както и че “Дявола” е готов да се пробва за него и през лятото, ако не успее през януари.

🚨🇮🇹 AC Milan have decided to sign Nicolo Tresoldi over Endrick, with a deal being helped by Tresoldi's hopes to join AC Milan. However Club Brugge will demand €60M to sell Tresoldi in January and are happy to keep him until next summer. — @Gazzetta_it https://t.co/o9bpHCtKue — Calcio FC | 𝑒𝑛. (@CalcioFCEN) November 18, 2026

Междувременно, бразилските издания на TNT Sports и ESPN уверяват, че Милан подготвя оферта към Реал Мадрид за постоянен трансфер на Ендрик, а не просто за негово преотстъпване. Посочената оферта е в размер на 60+10 млн. евро, докато “лос бланкос” настояват да бъдат включени две специални клаузи. Едната е за обратно закупуване на стойност 85 млн. за една или две години, а другата е правото за изравняване на чужда оферта при бъдеща продажба на 20-годишния бразилски национал.

🚨🔥 @TNTSportsBR: AC Milan OPENED TALKS with Real Madrid for €70M PERMANENT DEAL for Endrick. Milan are ready to significantly increase Endrick’s €3.2M net salary. Real Madrid want an €85M BUYBACK clause with the Rossoneri preparing an offer of €60M + €10M in bonuses. A LOAN is ruled out. — Milan Wire (@MilanWireX) November 17, 2026

Към когото и от двамата да се насочи Милан, идеята на наставника Рубен Аморим е привлеченият нападател да си партнира с твърдия титуляр Гонсало Рамош, а не да се конкурира с него за място в атаката на тима. От друга страна, вече е решено настоящата му резерва Франческо Камарда да бъде отдаден под наем в друг отбор, за да може 18-годишният талант да трупа игрови минути, каквито почти не получава при “росонерите”.

🚨🌓⭐️ | 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓: #ACMilan are considering how Nicolò Tresoldi could fit into Rúben Amorim's plans alongside Gonçalo Ramos. A potential switch to a TWO-STRIKER system could allow Ramos and Tresoldi to play together. Milan's interest in Tresoldi is NOT seen as a lack of faith in Francesco Camarda, who would still be part of the club's plans. 🗞️: @Gazzetta_it — Milan Xtra (@MilanXtra) October 17, 2026

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Снимки: Gettyimages