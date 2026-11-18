Медиите в Италия и Бразилия продължават да гадаят кого измежду Николо Тресолди и Ендрик ще предпочете Милан в търсенето си на нов централен нападател през зимния трансферен прозорец. Както е известно, “росонерите” проявяват сериозен интерес както към голмайстора на Брюж, така и към младия талант на Реал Мадрид.
В днешния си брой “Гадзета дело спорт” твърди, че в крайна сметка собственикът на Милан Джери Кардинале ще се ориентира към Тресолди, като се посочва и вчерашното изказване на Ендрик, че той иска да остане на “Бернабеу” през цялата си кариера. Също така оттам акцентират върху голямото желание на младежкия национал на Германия да се присъедини към миланския гранд, тъй като е негов голям фен. Смята се, че Брюж ще поиска 60 млн. евро за 22-годишния играч, както и че “Дявола” е готов да се пробва за него и през лятото, ако не успее през януари.
Междувременно, бразилските издания на TNT Sports и ESPN уверяват, че Милан подготвя оферта към Реал Мадрид за постоянен трансфер на Ендрик, а не просто за негово преотстъпване. Посочената оферта е в размер на 60+10 млн. евро, докато “лос бланкос” настояват да бъдат включени две специални клаузи. Едната е за обратно закупуване на стойност 85 млн. за една или две години, а другата е правото за изравняване на чужда оферта при бъдеща продажба на 20-годишния бразилски национал.
Към когото и от двамата да се насочи Милан, идеята на наставника Рубен Аморим е привлеченият нападател да си партнира с твърдия титуляр Гонсало Рамош, а не да се конкурира с него за място в атаката на тима. От друга страна, вече е решено настоящата му резерва Франческо Камарда да бъде отдаден под наем в друг отбор, за да може 18-годишният талант да трупа игрови минути, каквито почти не получава при “росонерите”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages