Милан - Фрозиноне (съставите)

Милан приема Фрозиноне в мач от 12-ия кръг на Серия А. Тимът на Рубен Аморим бе в доста стабилна форма в последните седмици преди паузата за националните отбори, записвайки четири успеха в пет мача и се изкачи до четвъртата позиция. Гостите от Фрозиноне обаче няма да са никак лесен съперник. Те са приятната изненада в италианското първенство до момента в кампанията и се намират на шестата позиция с 20 точки, като двата тима са разделяни от едва шест пункта. През миналата година “росонерите” постигнаха две победи над този съперник, отбелязвайки общо шест гола.

Добрата новина за наставника на Милан Рубен Аморим е възстановяването на Майк Менян, който имаше известни здравословни проблеми по време на ангажиментите си с националния отбор на Франция. Стражът се завръща на вратата на “росонерите”, а в състава са още Гонсало Рамош, Кристиан Пулишич и Лука Модрич. Проблемите на Аморим обаче продължават да са сериозни, тъй като той трябва да се справя с отсъствието на Матео Габия, Самуел Чуквуезе, Фикайо Томори, Рубен Лофтъс-Чийк и Алексис Салемакерс. Именно Модрич и Рабио ще трябва да дирижират случващото се в средата на терена, а от Кристиан Пулишич ще се очаква повече творчество в офанзивен план.

Our eleven starters to take on Frosinone 📋 Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 https://t.co/6VMlvjUOzo — AC Milan (@acmilan) November 22, 2026

Звездата на Фрозиноне Антонио Раймондо остава извън игра заради проблеми с глезена. Същото важи и за Флориан Грилич и Габриеле Бракаля, който е наказан. На негово място по левия фланг ще действа Читадини. Така Геджемис, Романо Шмид и грузинския национал Квернадзе започват в предни позиции, като алжирецът се очаква да изпълнява ролята на фалшива деветка.

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