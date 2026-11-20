Павлович открехна завесата за работата на Алегри в Милан

Сръбският защитник Страхиня Павлович гостува в сръбския подкаст SS Calcio, където футболистът на Милан говори за престоя си в Италия и разказа забавни истории от времето си в клуба. Той изтъкна работата си с предишния наставник на миланския гранд Масимилиано Алегри и коментира наученото в последните две години.

Pavlovic: "Conceicao aveva metodi "alla Hitler", Allegri quello che mi ha migliorato di più" https://t.co/fYmH31pAvJ https://t.co/Ps8uBIIXyq — calciomercato.com (@cmdotcom) November 19, 2026

„Работата с Масимилиано Алегри беше много полезна за мен. Именно под негово ръководство постигнах най-голям напредък, откакто пристигнах в Италия. Като защитник притежавам добра скорост, сила и умение да изнасям топката от защита. Също така мога да се включвам в атака и да бележа голове, но тактическата част винаги е била моята слаба страна. Научих основите едва когато влязох в първия отбор на Партизан.

В сравнение с италианското разбиране за футбола, бях малко изостанал, тъй като там играчите започват да усвояват определени концепции още от съвсем ранна възраст.

Във физическо отношение най-трудното предизвикателство безспорно беше срещу Ромелу Лукаку. Но същото важи и за Маркюс Тюрам - той е силен, бърз и много техничен с топката в крака. Що се отнася до Лаутаро Мартинес, то трябва да си изключително внимателен в наказателното поле. Ако не го държиш плътно, той вкарва. Не бива да му оставяш никакво пространство”, каза Павлович.

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