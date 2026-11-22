Спортинг разгроми аматьори за Купата на Португалия, три елитни отбора отпаднаха

Спортинг (Лисабон) се класира за осминафиналите в турнира за Купа на Португалия, след като разгроми с 4:0 четвъртодивизионния Униао да Сера на стадион „Жозе Алваладе“. Всички попадения паднаха след почивката, а австралийският талант Нестори Иранкунда се отличи с два гола.

Възпитаниците на Пауло Фонсека, който даде почивка на част от титулярите, срещнаха сериозна съпротива през първото полувреме и се оттеглиха при нулево равенство. Рафаел Нел откри резултата от дузпа в 59-ата минута, а само две минути по-късно Иранкунда удвои. Жени Катамо направи резултата класически в 70-ата минута, преди Иранкунда да оформи крайното 4:0 три минути по-късно.

На осминафиналите Спортинг ще приеме Атлетико КП, който поднесе една от изненадите в турнира, елиминирайки елитния Каса Пиа с 1:0.

Съботните двубои от четвъртия кръг донесоха още две сензационни отпадания на представители на Лига Португал. Третодивизионният Мафра победи Ароука с 2:1, а втородивизионният Фелгейраш спечели с 3:2 при гостуването си на Ещорил. Домакините завършиха срещата с едва осем футболисти заради три червени картона.

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В дербито на Миньо Брага победи с 2:0 като гост Витория (Гимараеш). Рикардо Орта откри от дузпа в 26-ата минута, а Фран Наваро удвои в 60-ата.

Още в петък Порто също изпита сериозни затруднения, но продължи напред след изпълнение на дузпи срещу третодивизионния Паредеш. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а „драконите“ спечелиха наказателните удари с 3:1.

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