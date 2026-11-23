Джери Кардинале: Продължавам да очаквам Милан да се бори за Скудетото

Собственикът на Милан Джери Кардинале заяви, че очакванията му към отбора остават високи и тимът трябва да се бори за шампионската титла в Серия "А". Бизнесменът също така предупреди, че „росонерите“ ще привличат нови играчи през януари единствено ако става въпрос за попълнения, които реално повишават класата на състава.

Клубният бос говори след изразителния успех с 5:1 над Фрозиноне на стадион „Сан Сиро“. В срещата Адриен Рабио се отличи с две голови подавания, а пет различни футболисти реализираха попадения. Победата изкачи селекцията на Рубен Аморим до четвъртото място във временното класиране с актив от 27 точки – на три зад Рома и на пет от лидера Лацио.

„Никога не съм напълно доволен, но резултатите говорят сами за себе си. Момчетата се представиха фантастично. Надявам се привържениците да са щастливи. Отборът наистина се сплотява. Това е само един двубой и трябва да овладеем еуфорията, но се гордея с играчите. Това е колектив, който иска да печели до самия край“, сподели Кардинале.

Относно амбициите за първото място в първенството собственикът подчерта, че надпреварата тепърва предстои:

„Все още сме ноември и предстои дълъг път, но изискваме подобрение във всеки двубой. Този кръг беше изключително интересен откъм резултати и се вижда, че в Серия "А" настъпват размествания. Бях много доволен не само от победата, но и от голямата разлика. Трябва да надграждаме над това. Лично аз все още очаквам да се конкурираме за Скудетото, но гледаме мач за мач. Сега вниманието е насочено към Лига Европа – там също трябва да се борим сериозно, ако искаме да стигнем докрай.“

В четвъртък за Милан предстои визита на Олимпиакос в Атина. Съставът на Аморим загуби предишните си два мача от турнира срещу Борнемут и Ференцварош, поради което няма място за нови грешки в европейските клубни турнири.

Запитан дали се подготвят нови входящи трансфери в началото на годината, Кардинале бе категоричен по отношение на трансферната политика:

„Януарският пазар е специфичен и изисква голяма дисциплина. Не може просто да се правят хаотични ходове. Докато аз управлявам клуба, всяко излизане на пазара ще бъде с нагласата да побеждаваме. Ако предприемем нещо през януари или през юни, това ще бъде само сделка, която наистина има решаващо значение.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google