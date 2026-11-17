Милан развързва кесията за защитник на Спортинг

Милан не се отказва от Гонсало Инасио, а от Италия идват нови подробности около сагата. Според „Гадзета дело Спорт“ грандът от Милано засилва контактите си със Спортинг с оглед привличането на португалския национал още през януари – трансфер, който макар и далеч от финализиране, започва да придобива все по-конкретни очертания.

Италианското издание съобщава за „дискретен“ напредък в преговорите между двата клуба, като собственикът на „росонерите“ Джери Кардинале вече е изразил готовност да плати между 40 и 45 милиона евро – точно сумата, изисквана от ръководството начело с Фредерико Варандаш, за да се раздели със защитника.

В основата на интереса на клуба от „Сан Сиро“ стои ключова фигура: Рубен Аморим. Специалистът никога не е крил възхищението си от своя бивш възпитаник, когото водеше между 2020 и 2024 година, и вижда в лицето на Гонсало Инасио футболист, способен веднага да се впише в игровата му концепция. Отличното познаване на тактическите изисквания на треньора е посочено като един от основните фактори, превръщащи защитника в приоритетна цел за втората половина на сезон 2026/27.

Планът на Милан за преструктуриране на дефанзивния вал обаче може да се окаже още по-мащабен. Освен опита за привличане на Гонсало Инасио през януари, „росонерите“ обмислят и офанзива за Върджил ван Дайк през лятото. Договорът на нидерландеца с Ливърпул изтича в края на сезона и той може да пристигне като свободен агент – ход, който би позволил на Аморим да събере в състава си двама централни бранители от световна класа.

Въпреки силния интерес от Италия, Спортинг не губи вяра в Гонсало Инасио. 25-годишният защитник преподписа договора си преди по-малко от година, обвързвайки се с „лъвовете“ до юни 2030 година с освобождаваща клауза в размер на 60 милиона евро.

Част от клуба още от 2012 година, значението на португалския национал за проекта стана още по-видимо през лятото, когато той пое капитанската лента след трансфера на Мортен Хюлманд в Атлетико Мадрид за около 40 милиона евро.

Статистиката също потвърждава ключовата роля на бранителя в тактическите сметки: със своите 1260 изиграни минути той е вторият най-използван футболист в отбора, като отстъпва единствено на Серджи Алтимира, натрупал 1342 минути.

На терена обаче не всичко протича безупречно. Двата поредни автогола – срещу Галатасарай при победата с 3:1 и срещу Фамаликао при равенството 1:1 – хвърлиха сянка върху последните му изяви. Въпреки това Гонсало Инасио запази пълното доверие на Руй Боржеш, като се очаква да задържи лидерската си роля и след заставането на Пауло Фонсека на треньорския пост.

Януари чука на вратата и Милан изглежда решен да форсира преговорите. От страна на Спортинг обаче финансовите рамки са пределно ясни. На фона на амбициите на Рубен Аморим и съпротивата на португалския клуб, Гонсало Инасио се очертава като една от най-горещите теми на предстоящия зимен трансферен прозорец.

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Снимки: Gettyimages