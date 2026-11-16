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Милан търси отбор за наем на млад нападател

  • 16 ное 2026 | 22:00
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Милан търси отбор, в който да играе под наем младият нападател Франческо Камарда през втория полусезон, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Миланският гранд, който е съперник на Левски в Лига Европа и ще гостува в София на 21 януари, иска да осигури повече игрово време за някои от талантите си. Камарда, който е младежки национал на Италия, е започнал като титуляр само в мача срещу РБ Залцбург в Лига Европа (4:0), като обикновено се задоволява с това да влиза като резерва в края на срещите. Той записа минути и при загубата от Ференцварош с 0:2 в последния кръг от ЛЕ на 5 ноември. През миналия сезон 18-годишният нападател игра под наем в Лече, където записа 21 мача и един гол. Камарда записа дебют и за мъжкия национален тим на Италия при временния селекционер Силвио Балдини, влизайки в игра в приятелските мачове през юни с Люксембург и Гърция.

Милан е готов да преотстъпи за шест месеца и друг талант - халфа Кристиан Комото, който може да отиде в Дженоа.

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Снимки: Gettyimages

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