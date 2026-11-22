Алкарас подчини Зверев и спечели за първи път трофея от Финалите на АTP

Световният номер 3 Карлос Алкарас показа забележителна форма и надигра водача в световната ранглиста Александър Зверев с 6:2, 7:6(7) като вдигна титлата на Финалния турнир на АТР в Торино. Мачът продължи два часа и две минути.



Това е първа победа на испанеца на заключителния турнир за годината на АТР, като миналата година той отстъпи във финала пред италианеца Яник Синер, който в момента лекува контузия.

Алкарас започна много силно и агресивно във финала и направи пробив още в третия гейм, за да поведе с 2:1. Той не само затвърди пробива, но още веднъж спечели сервиса на германеца за 4:1. Зверев върна един пробив веднага, с което запази надежда в първия сет, но Алкарас отново го проби за 5:2, а след това затвори частта при своето подаване - 6:2.

Във втория сет се получи дежа вю, като Карлос Алкарас отново направи пробив в третия гейм за 2:1. След това всеки започна да печели подаването си до 4:3 за испанеца, когато Зверев направи много силен гейм и върна пробива - 4:4, като по този начин вторият гейм започна от начало. Роденият в Хамбург играч дори два пъти успя да поведе във втората част, но испанецът все пак стигна до тайбрек.

В решителната част Карлос Алкарас започна с мини пробив, а след това взе и двата си сервиса - 3:0. Товаа обаче не беше всичко, тъй като Александър Зверев направи шест поредни точки и стигна до три поредни сетбола, за да изравни резултата.



Алкарас елиминира два сетбола на свой сервис, а след това при аут на Зверев се стигна до поредно равенство - 6:6. Алкарас на свой ред стигна до мачбол при 7:6, но избърза и прати топката в аут, като играта продължи. Испанецът достигна до втори мачбол при 8:7 след успешна къса топка и този път успя да завърши мача с атака от бекхенд по правата.

Carlos Alcaraz, Nitto ATP Finals CHAMPION 🏆 #NittoATPFinals https://t.co/l3GBM042ib — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

Испанецът завърши мача с повече асове от съперника си - 7 срещу 4, както и с много повече печеливши удари - 28:12.

Карлос Алкарас спечели и 2 412 000 долара от наградния фонд, за Зверев останаха половината - 1 206 000 долара.

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Снимки: Gettyimages