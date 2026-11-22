Страхотен успех за Елизара Янева

Първата ракета на България при жените Елизара Янева спечели най-голямата титла в кариерата си, триумфирайки на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка победи на финала Мика Стойсавлевич (Великобритания) със 7:6(1), 6:3 след час и 44 минути игра.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ изоставаше с 3:5 в първия сет, но успя да изравни при 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него Янева спечели шест поредни точки от 1:1 до 7:1 и поведе в резултата.

Втората част започна с размяна на по два пробива в първите четири гейма. След това българката показа по-голямата си класа и с два поредни пробива поведе с 5:2. Янева загуби подаването си в следващия гейм, но с нов пробив затвори двубоя при първия си мачбол.

С отличното си представяне на турнира Елизара Янева заработи 75 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място. След този успех тя ще запише ново рекордно класиране в света, като през следващата седмица ще се изкачи до номер 134.

19-годишната българка направи впечатляващ скок в световния тенис при жените в настоящата кампания. Най-яркото доказателство за огромния ѝ прогрес е изкачването в световната ранглиста. Янева започна годината под номер 365, а сега вече е 134-а в класацията на УТА с актив от 577 точки. Така само за 12 месеца тя направи скок от 231 позиции и се доближи до първите 100 в света.

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