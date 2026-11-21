Разходка вместо тренировка помогнала на Алкарас в Торино

Карлос Алкарас записа трета победа от три мача на тазгодишните Финали на АТР в петък, но остават въпросителни около физическото състояние на испанеца преди решителните двубои през уикенда. Третият в световната ранглиста на АТР получи медицинска помощ заради контузия на левия крак по време на мача си срещу Даниил Медведев в сряда, а впоследствие пропусна тренировката си в четвъртък.

Алкарас се движеше сравнително свободно по корта при победата си над Флавио Коболи в петък, но разкри, че той и екипът му са взели допълнителни предпазни мерки, за да гарантират, че ще бъде във възможно най-добро състояние за битката за титлата в Торино.

Алкарас завърши непобеден в групите на Финалите на АТР

„Вчера беше наистина важен ден за мен, ако трябва да бъда честен. Опитвам се да се уча от подобни моменти. Опитвам се да опозная себе си малко по-добре. Мисля, че точно такива ситуации ти помагат много да разбереш по-добре собственото си тяло и възможности“, заяви Алкарас на пресконференцията след мача. „Вчера беше изключително важен ден. Очевидно усетих нещо по време на предишния двубой. След направените прегледи решихме да не тренирам, а да си почина. Излязохме на разходка, разпуснахме. Получих процедури при физиотерапевта ми сутринта и следобед, а тази сутрин отново. Бяхме много внимателни. Опитваме се да направим всичко възможно извън корта, за да бъда готов и в добра физическа форма за този мач.“

В петък Алкарас успя да провери ефекта от внимателната подготовка, като излезе на корта по план и демонстрира впечатляваща игра, побеждавайки Коболи с 6:4, 6:1. Испанецът остана доволен от начина, по който тялото му реагира на натоварването.

„Днешният мач беше много важен за мен, защото беше своеобразен тест. Искахме да проверим как ще се чувства тялото ми, как ще реагира след вчерашните процедури и почивката. И се чувствах добре“, заяви Алкарас. „Опитах се да не се натоварвам прекалено много физически, но в същото време се стремях да играя с висока интензивност, силно и агресивно. Мисля, че успях да го направя. Затова съм много доволен и очаквам с нетърпение утрешния ден.“

Алкарас се стреми да спечели за първи път титлата от Финалите на АТР, след като миналата година загуби финала срещу Яник Синер. Поставеният под номер две испанец, който е в серия от 12 поредни победи и спечели титлите в Париж и Виена, ще се изправи срещу Бен Шелтън на полуфиналите в събота.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago