Александър Зверев победи Бен Шелтън и стана първият полуфиналист на Финалите на ATP

Световният номер 1 Александър Зверев си осигури място на полуфиналите на Финалите на ATP в Торино. Германецът надделя над американеца Бен Шелтън с 6:2, 7:6(4) в среща от група "Джон Макенроу". С този успех Зверев записа втора поредна победа от два мача в груповата фаза и стана първият тенисист, който гарантира преминаването си към полуфиналната фаза на турнира.

Победата в Торино е седма за Александър Зверев от седем двубоя срещу Бен Шелтън в досегашното им съперничество. Това бе и вторият им сблъсък през настоящата 2026 година, след като германският тенисист надделя над същия съперник и на финала на Откритото първенство на САЩ.

Въпреки че Зверев вече е сигурен полуфиналист, крайното подреждане в групата все още не е окончателно решено. Испанецът Рафаел Жодар е без победа до момента, но шансовете му за класиране напред зависят изцяло от резултатите в последния кръг от груповата фаза, който ще се изиграе в четвъртък.

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Снимки: Gettyimages