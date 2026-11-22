Василев и Маздрашки стартираха с победи в "Чалънджър"

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев и Анас Маздрашки се класираха за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър“ в Ираклион (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

19-годишният Василев разгроми Василиос Карипи (Република Южна Африка) с 6:0, 6:1 за само 62 минути игра.

Във втория кръг на пресявките българинът ще играе срещу победителя от двубоя между Володой Ужиловски (Украйна) и Лео Ракийе (Франция).

Анас Маздрашки победи в изцяло български двубой Даниъл Спасов с 6:0, 7:5 за 70 минути на корта.

20-годишният Маздрашки ще играе във втория кръг на квалификациите срещу Иманол Лопес Морильо (Испания).

За победите си Василев и Маздрашки заработиха по една точка за световната ранглиста.

Димитър Кузманов ще започне директно от основната схема, като в първия кръг ще играе срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Димитрис Азоидис.

Кузманов и Маздрашки ще участват и в надпреварата на двойки. Кузманов и Михаел Геертс (Белгия) излизат на старта срещу Федерико Арнаболди и Хуан Круз Мартин Манцано (Италия). Маздрашки и Иманол Лопес Морильо (Испания) ще стартират с мач срещу гърците Виктор Калайцис и Стефанос Схинас.

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