Ботев (Пд) 2:0 ЦСКА, Наумов спря Годой да открие резултата

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Ботев (Пловдив) и ЦСКА играят при 1:0 в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Самуил Цонов откри резултата в 31-вата минута.

Домакините очаквано са без трайно контузените Калу и Неделев.

В 11-те на "червените" се завърна Дейвид Пастор, който отново е на десния бек за сметка на Котър. Извън групата поради травма остана Теодор Иванов, което наложи пренареждане на състава. Панайотов стартира от първата минута, за да изпълни правилото за "българин до 23 години". Поради тази причина Ебонг седна на пейката.

Непосредствено преди мача Ботев награди легендата Атанас Пашев по случай вчерашния му рожден ден. Също така отбеляза 50-те срещи на вратаря Даниел Наумов с фланелката на "канарчетата".

Първата опасна атака отиде в актива на пловдивчани. Тя стана факт преди да са изтекли и 120 секунди игра, но в крайна сметка всичко завърши с корнер за домакините. В третата минута Родригес шутира от границата на пеналта, а Лапухов улови.

ЦСКА отговори подобаващо в 14-ата минута. Годой получи извеждащ пас в наказателното поле от Питас и стреля опасно, а Наумов плонжира и изби. Панайотов бе близо да направи добавка в празната врата, но Укаки изчисти в корнер току пред крака на полузащитника.

В 25-ата минута Годой отново се измъкна зад гърба на бранителите в жълто-черно, настигна топката до аутлинията и я върна добре към Мартино. Защитникът я овладя и шутира от десетина метра, но право в ръцете на Наумов.

Четири минути по-късно Родригес за малко не откри резултата в полза на ЦСКА. Защитникът засече с глава центриране от фаул, но параболичният му удар излезе на сантиметри в аут покрай горния десен ъгъл.

Така се стигна до 31-вата минута, в която Ботев поведе. Солдо изведе с диагонален дълъг пас Укаки отдясно, той надбяга Мартино и центрира успоредно по земя към Цонов. Талантът на "канарчетата" изпревари Алмейда и прониза Лапоухов от 6-7 метра.

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЦСКА 1:0



1:0 Самуил Цонов 31

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 4. Солдо, 10. Чандъров, 13. Цонов, 19. Родригес, 22. Зенгер, 30. Маскоте, 44. Укаки, 77. Араухо, 82. Мендеш, 87. Петров

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Алмейда, 32. Родригес, 5. Гбамен, 17. Мартино, 6. Жордао, 30. Панайотов, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

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Снимки: Борислав Трошев