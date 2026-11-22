Отборът на Хаас обяви официално, че Рафаел Камара ще довърши сезона във Формула 1, партнирайки на Оливър Беарман във финалните два кръга в Катар и Абу Даби.
Това означава, че бразилецът се отказва от битката за титлата във Формула 2, където в момента има аванс от 7 точки пред Никола Цолов. До края на сезона в шампионата също остават двата кръга на „Лусайл“ и „Яс Марина“.
Камара дебютира във Формула 1 в домашната си Гран При на Сао Пауло, заемайки мястото на освободения по средата на уикенда в Мексико Сити Естебан Окон. Бразилецът участва и в Гран При на Лас Вегас, като се спекулираше, че в Катар и Абу Даби той ще се върне във Формула 2, а втората кола на Хаас ще бъде заето от Рио Хиракава, който участва в надпреварата в Мексико.
В крайна сметка обаче е било взето по-логичното решение, а именно Камара, който догодина ще бъде титуляр на Хаас, да стартира във финалните два кръга. Това ще му позволи да натрупа още малко полезен състезателен опит преди дебютния му сезон в световния шампионат.
Същевременно това поставя Цолов в перфектната позиция да атакува титлата във Формула 2. Българския лъв има предимство от 11 пункта пред най-близкия си преследвач Алекс Дън, а на 37 зад него се движи още Габриеле Мини.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google