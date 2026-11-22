Официално: Рафа Камара освободи пътя към титлата във Формула 2 пред Никола Цолов

Отборът на Хаас обяви официално, че Рафаел Камара ще довърши сезона във Формула 1, партнирайки на Оливър Беарман във финалните два кръга в Катар и Абу Даби.

Това означава, че бразилецът се отказва от битката за титлата във Формула 2, където в момента има аванс от 7 точки пред Никола Цолов. До края на сезона в шампионата също остават двата кръга на „Лусайл“ и „Яс Марина“.

Rafa to compete in the final two rounds with the team 🇶🇦🇦🇪 We can confirm that Rafa Câmara will race alongside Ollie Bearman in Qatar and Abu Dhabi to close out the Formula 1 World Championship. #HaasF1 #F1 #LasVegasGP https://t.co/mcu2597LLP — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 22, 2026

Камара дебютира във Формула 1 в домашната си Гран При на Сао Пауло, заемайки мястото на освободения по средата на уикенда в Мексико Сити Естебан Окон. Бразилецът участва и в Гран При на Лас Вегас, като се спекулираше, че в Катар и Абу Даби той ще се върне във Формула 2, а втората кола на Хаас ще бъде заето от Рио Хиракава, който участва в надпреварата в Мексико.

BREAKING: Rafael Câmara will finish the 2026 season in Formula 1 with Haas Click the link for more info ℹ️🗞️👉 https://t.co/puEKN8iW0J #F2 #RoadToF1 https://t.co/jpVQaeyQ4a — Formula 2 (@Formula2) November 22, 2026

В крайна сметка обаче е било взето по-логичното решение, а именно Камара, който догодина ще бъде титуляр на Хаас, да стартира във финалните два кръга. Това ще му позволи да натрупа още малко полезен състезателен опит преди дебютния му сезон в световния шампионат.

THE TITLE PICTURE SHIFTS! 🖼️🔀 Rafael Câmara takes the top spot in Baku, leaving just seven points clear of Nikola Tsolov, while a huge 50-point haul moves Alex Dunne up to P3 👊 #F2 #AzerbaijanGP https://t.co/4Ay0vZAiSf — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Същевременно това поставя Цолов в перфектната позиция да атакува титлата във Формула 2. Българския лъв има предимство от 11 пункта пред най-близкия си преследвач Алекс Дън, а на 37 зад него се движи още Габриеле Мини.

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