Схемата на полуфиналите в Торино е ясна: Зверев пречупи Фис, а Алкарас ще се изправи срещу Шелтън

Груповата фаза на Финалите на ATP в Торино донесе пълна яснота около първия полуфинален сблъсък за събота. Световният №1 Александър Зверев спечели срещата си срещу Артур Фис, с което гарантира мястото на Бен Шелтън в елиминациите. По този начин американският №4 в света си уреди дуел срещу Карлос Алкарас.

Французинът Артур Фис се нуждаеше от чиста победа в два сета срещу водача в ранглистата Александър Зверев, за да продължи напред. Неуспехът на Фис да спечели с 2:0 сета отвори пътя за Бен Шелтън, който завърши на второ място в групата с актив от 2 победи и 1 загуба.

Шелтън си гарантира шанса за класиране по-рано през деня, след като надделя над друг дебютант на турнира, Рафаел Жодар, с резултат 7:6(8), 7:5. Испанецът Жодар приключи дебютното си участие на турнира на осемте най-добри с три поражения в трите си мача от груповата фаза.

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Предстоящият полуфинал между Карлос Алкарас и Бен Шелтън ще бъде повторение на финала от скорошния "Мастърс" в Париж, където испанският №3 в света победи американския си съперник със 7:6(5), 7:5. Мачът в събота обещава голямо интрига, но основната тема около Алкарас остава неговото здравословно състояние.

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Испанецът изпитва проблеми с контузия на задното бедро, премина през медицински прегледи и прегледи с ядрено-магнитен резонанс и дори отмени една от тренировките си в Торино. Преди полуфинала в събота, за Алкарас предстои мач от груповата фаза срещу Флавио Коболи в петък от 14:00 ч., в който испанската звезда ще трябва да потвърди физическата си готовност да продължи битката за трофея.

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