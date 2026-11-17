Александър Зверев получи трофея за №1 в света за 2026 година

Световният №1 Александър Зверев получи официално трофея си за завършване на годината на върха в ранглистата на АТП. Специалната церемония се проведе в понеделник на корта в зала Inalpi Arena в Торино, където председателят на АТП Андреа Гаудензи връчи отличието на германския тенисист.

Зверев определя изкачването до първата позиция в световната ранглиста като най-голямото постижение в кариерата си до момента. През 2026 година той записа невероятен сезон, оглавявайки класацията с 9320 точки. Германецът спечели първите си две титли от Големия шлем на Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ, а освен това достигна и до финала на Уимбълдън.

Александър Зверев се изкачи на върха в световната ранглиста след исторически сезон

Трофеят бе връчен в разгара на Финалите на АТП в Торино, където Зверев преследва трета титла в кариерата си след успехите си през 2018 и 2021 година. Германецът вече стартира победоносно в група "Джон Макенроу", като надигра испанеца Рафаел Жодар с 6:4, 6:4 в откриващия си мач.

"Постигнах много от нещата, които исках да постигна през тази година", каза Зверев след първата си победа в Торино, но допълни, че въпреки добрия старт все още има елементи в играта си, които иска да подобри.

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Снимки: Gettyimages