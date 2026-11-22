Зверев преди финала на АТР: Очаквам нова оспорвана битка срещу Алкарас

Карлос Алкарас може и да има минимален аванс в общия баланс срещу Александър Зверев, но германецът има сериозни основания за оптимизъм преди неделния сблъсък за трофея на Финалите на АТР в Торино. Германецът разполага с безапелационно предимство срещу испанеца в срещите им на твърди кортове в зала.

Двамата топ поставени ще определят шампиона в края на сезона, след като постигнаха победи в полуфиналите при коренно различен развой на събитията. Алкарас трябваше да прави пълен обрат срещу Бен Шелтън за крайното 3-6, 6-3, 7-6 (7-1), докато Зверев пречупи Даниил Медведев в две части със 7-6 (7-0), 6-4.

Зверев се справи с Медведев и ще спори с Алкарас за трофея в Торино

Който и да триумфира в Торино, ще завърши надпреварата без поражение. Световният номер едно спечели група "Джон Макенроу“ след чисти победи над Бен Шелтън, Артур Фис и Рафаел Ходар, без да загуби нито сет до момента. От своя страна испанският му съперник се наложи последователно над Даниил Медведев, Франсис Тиафо и Флавио Коболи.

В директните двубои Алкарас води със 7-6 победи, след като спечели последните им две срещи – на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия и на Синсинати Оупън през 2025 година. На закрито обаче Зверев все още няма загуба от испанския феномен и води с 3-0 след успехи в груповата фаза на Финалите на АТР през 2023 и 2024 година, както и на полуфинала във Виена през 2021 година.

Алкарас завърши непобеден в групите на Финалите на АТР

Германският тенисист разясни на какво се дължи силната му игра в подобни условия:

"Настилката е доста бърза и смятам, че агресивният стил помага много. Макар че той самият играе изключително агресивно, особено през тази седмица. Комбинацията му от сервис и първи удар след него е феноменална. Мачовете ни винаги са били изключително тежки и очаквам още един такъв дуел. Надявам се да се получи истинско зрелище.“

Зверев не скри, че това е мечтаният финал за него, тъй като търси съперничеството с най-добрите в света: "Направихме съвместна тренировка преди началото на турнира. Беше невероятно – играхме един сет в продължение на час и половина. Надявам се утре да стане нещо подобно, двамата да покажем най-добрия си тенис и да зарадваме публиката.“

По пътя към мача за титлата Зверев не допусна нито един пробив на свой сервис срещу Медведев, което се оказа ключово за успеха му. Германецът коментира и водещите си съперници в лицето на Алкарас и Яник Синер, като подчерта, че те винаги са еталонът за най-високо ниво и очаква предизвикателството с огромно нетърпение.

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Снимки: Gettyimages