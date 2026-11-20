Алкарас заставен да играе мача си без значение, нищо че е контузен

Карлос Алкарас се изправя срещу италианеца Флавио Коболи днес в последния си мач от груповата фаза на Финалите на ATP в Торино. Въпреки че испанският тенисист вече си осигури място на полуфиналите, той е длъжен да излезе на корта в зала "Иналпи Арена", тъй като правилникът на турнира не позволява отказване от групов мач без това да доведе до последствия за участие му в елиминациите.

В предишния си сблъсък срещу Даниил Медведев Алкарас получи болки в лявото бедро и се наложи да ползва медицински таймаут за превръзка. В четвъртък испанецът премина през ЯМР преглед в Торино. Резултатите от изследванията отхвърлиха сериозно разкъсване или структурни увреждания, което даде зелена светлина на 23-годишния тенисист да продължи участието си под ежедневно медицинско наблюдение.

"Усещам го малко, няма да лъжа… Точно в момента се чувствам добре", заяви Карлос Алкарас на пресконференцията след двубоя с Медведев.

Регламентът на финалния турнир за годината изисква състезателите да завършат всичките си двубои от групата, освен ако медицинският протокол не удостовери пълна неспособност за игра преди срещата. За Алкарас мачът срещу Коболи е без пряко значение за класирането, но евентуално прекъсване или отказване по време на самата среща носи медицински и официални рискове относно правото му да излезе за полуфинала в събота.

В събота Алкарас трябва да се изправи срещу американеца Бен Шелтън в полуфиналите. В световната ранглиста на ATP Карлос Алкарас заема 3-то място с 6100 точки, докато Шелтън е 4-ти с 5170 точки. В преките двубои срещу днешния си съперник Флавио Коболи, който е 6-и в света с 3680 точки, Алкарас води с 1:0 победи след успеха си с 3:0 (6:0, 6:2, 7:5) на Ролан Гарос през 2023 г.

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Снимки: Imago