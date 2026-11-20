Алкарас завърши непобеден в групите на Финалите на АТР

Карлос Алкарас демонстрира блестящ и безкомпромисен тенис, за да сломи Флавио Коболи в петък и да отправи категорично послание към своите съперници за титлата на Финалите на АТР в Торино.

Третият в световната ранглиста реализира поредица от впечатляващи уинъри по пътя към победата с 6-4, 6-1, с която постигна пълен актив от три победи в група „Иван Лендъл“. Въпреки че след успеха срещу Даниил Медведев в сряда сподели за дискомфорт в горната част на левия си крак, испанецът не показа никакви признаци на физически проблеми по време на доминиращото си представяне в зала „Иналпи Арена“, продължило само 65 минути.

„Предизвикателството вече не е на корта, а извън него – да направя всичко възможно, за да бъда физически готов за утрешния мач. Следващият ден ще бъде изключително важен“, заяви Алкарас, който игра с превръзка на бедрото.

Carlitos CLINIC 🥶 Alcaraz completes a perfect Round Robin run with a 6-4 6-1 victory over Cobolli! #NittoATPFinals https://t.co/7v9gf1eAMb — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2026

С този успех Алкарас увеличи победната си серия на 12 мача – поредица, която включва шампионските титли във Виена и на „Ролекс Париж Мастърс“. Следващото изпитание за 23-годишния тенисист в Торино ще бъде полуфинален сблъсък срещу Бен Шелтън, когото той надигра на финала в Париж само преди 12 дни.

Cobolli could not believe this Alcaraz return 🫪 #NittoATPFinals https://t.co/UInUoKMkVe — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2026

„Беше труден мач с оглед на това да разбера как ще се чувствам на корта, а и срещу Флавио никога не се играе лесно. Той е страхотен тенисист и чудесен човек извън корта. Опитах се да бъда максимално агресивен и да удрям топката възможно най-силно. Чувствах се невероятно днес. С всеки изминал мач ставам все по-уверен и се надявам да продължа по този начин“, коментира испанецът.

Алкарас записва четвъртото си участие на Финалите на ATP и е амбициран да грабне трофея за първи път в кариерата си. През миналия сезон вторият поставен достигна до финала, където отстъпи пред Яник Синер. Испанецът спечели група „Иван Лендъл“ и ще бъде придружен към полуфиналите от Даниил Медведев или Франсис Тиафо, които излизат в директен спор за класиране в петък вечер.

Heavy metal tennis 🎸 @carlosalcaraz setting the bar early and is looking good! #NittoATPFinals https://t.co/b6eWAldtQz — ATP Tour (@atptour) November 20, 2026

Коболи приключва участието си в надпреварата след три поражения в груповата фаза. Италианецът, който по-рано през годината игра финал на „Ролан Гарос“, ще завърши сезона си на Финалите за Купа „Дейвис“ по-късно този месец.

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Снимки: Imago